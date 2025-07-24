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Новини вибухи в Черкасах
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Ракетний удар по Черкасах: у кількох локаціях міста пожежі, попередньо - 6 постраждалих

пожежа

Російські окупанти вночі 24 липня атакували Черкаси ракетами, лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. За попередніми даними, шестеро травмованих", - йдеться у публікації.

Всі служби працюють, зазначив Табурець.

Згодом він повідомив, що усі пожежі вже ліквідовані. Загроз для населення немає.

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Автор: 

обстріл (30002) ракети (4127) Черкаси (572) Черкаська область (99) Черкаський район (46)


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Трамп дав п***у карт-бланш...
Але передачу петріотів перенесли на весну 2026...може..
Це моя Батьківщина😥😥😥
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24.07.2025 06:32 Відповісти
Що за ракети які дістали до Черкас? Зльоту тушок здається не було.
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24.07.2025 07:19 Відповісти
 
 