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Ракетний удар по Черкасах: у кількох локаціях міста пожежі, попередньо - 6 постраждалих
Російські окупанти вночі 24 липня атакували Черкаси ракетами, лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. За попередніми даними, шестеро травмованих", - йдеться у публікації.
Всі служби працюють, зазначив Табурець.
Згодом він повідомив, що усі пожежі вже ліквідовані. Загроз для населення немає.
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Але передачу петріотів перенесли на весну 2026...може..
Це моя Батьківщина😥😥😥