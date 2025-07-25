Дроны атаковали Невинномыск в Ставропольском крае РФ: зафиксировано 37 "прилетов". ВИДЕО
Ночью 25 июля серия взрывов прогремела в Невинномысске Ставропольского края.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
По информации местных властей, в Невинномысске зафиксировано 37 "прилетов". Об этом сообщил мэр города Михаил Миненков.
В то же время, по данным местных пабликов, под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате чего там возник пожар. Химическое предприятие входит в группу "Еврохим" и является крупным производителем азотных удобрений и аммиака.
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