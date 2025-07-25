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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Невинномыск в Ставропольском крае РФ: зафиксировано 37 "прилетов". ВИДЕО

Ночью 25 июля серия взрывов прогремела в Невинномысске Ставропольского края.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По информации местных властей, в Невинномысске зафиксировано 37 "прилетов". Об этом сообщил мэр города Михаил Миненков.

В то же время, по данным местных пабликов, под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате чего там возник пожар. Химическое предприятие входит в группу "Еврохим" и является крупным производителем азотных удобрений и аммиака.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Краснодарский край: попадание по нефтебазе возле аэропорта "Сочи". ВИДЕО

Автор: 

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Топ комментарии
+6
У вас козломордих в головах димка від вилуплення
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25.07.2025 07:08 Ответить
+5
Нєвіносвінск😁
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25.07.2025 07:27 Ответить
+4
"...є великим виробником азотних добрив та аміаку" - ну да, а далі ці "азотні добрива" йдуть на виготовлення вибухівки та пороха.
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25.07.2025 07:22 Ответить
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Алік, заголовок читав?
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25.07.2025 07:34 Ответить
У вас козломордих в головах димка від вилуплення
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25.07.2025 07:08 Ответить
"...є великим виробником азотних добрив та аміаку" - ну да, а далі ці "азотні добрива" йдуть на виготовлення вибухівки та пороха.
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25.07.2025 07:22 Ответить
Зазвичай, "Азоти" - це цілий виробничий комплекс. І випускають (чи можуть випускати) цілу гаму продукції, включаючи і вибухівку, і отруйні речовини.
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25.07.2025 07:39 Ответить
А цей завод ми регулярно атакуємо. А він все існує і існує. Поки РФ нам підприємства ракетами виносять.
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25.07.2025 07:23 Ответить
Тому що шахеди зносять цілі будинки, а українські, тільки вікна розбивають.
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25.07.2025 08:15 Ответить
Нєвіносвінск😁
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25.07.2025 07:27 Ответить
Ти ХОЧЄШЬ .
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25.07.2025 07:40 Ответить
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25.07.2025 07:47 Ответить
дімка і бавовна
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25.07.2025 07:45 Ответить
"дымка пошла"... Бавовна скінчилася?
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25.07.2025 07:46 Ответить
 
 