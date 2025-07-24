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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Краснодарский край: попадание по нефтебазе возле аэропорта "Сочи". ВИДЕО

В ночь на 24 июля в федеральной территории Сириус, расположенной вблизи Сочи, беспилотники нанесли удар по нефтебазе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал в нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" на федеральной территории "Сириус". Объект расположен примерно в 550 километрах от украинской границы.

Факт атаки подтвердил глава администрации федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае Илья Плишкин. По его словам, попадание произошло по предприятию на улице Таврической. Он призвал местных жителей временно воздержаться от поездок в этом районе, а также избегать пеших прогулок поблизости.

По данным телеграм-каналов, один человек погиб, еще один - получил тяжелые ранения.

Туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземный паркинг.

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Автор: 

беспилотник (3988) Сочи (170) Удары по РФ (430)


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Топ комментарии
+14
Таке враження, що єрмак наказав зменшити бойову частину до 1 кг.
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24.07.2025 07:14 Ответить
+4
Мало, нікчемно мало, мабкть піаніном прищемило
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24.07.2025 07:05 Ответить
+4
жужжанію каторає папала-рєпєкт...
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24.07.2025 07:06 Ответить
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Мало, нікчемно мало, мабкть піаніном прищемило
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24.07.2025 07:05 Ответить
Таке враження, що єрмак наказав зменшити бойову частину до 1 кг.
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24.07.2025 07:14 Ответить
Это не Ермак. Это, так называемые "физики" понапридумывали законов.
Грузоподьемность данного дрона величина неизменная. Больше батарея - меньше боевая часть. Больше взрывчатка - меньше батарея/дальность.
Пусть слуги отменят зависимость
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24.07.2025 08:30 Ответить
А, яка батарея у тих дронів?
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24.07.2025 08:51 Ответить
Батарея, бензобак, какаяразніца. Але кацапи якось несуть своїми дронами 50 кг на 500 км. Впевнений, що є багато робочих ідей, як донести 50 кг вибухівки до москви дроном. Але єрмачня блокує такі рішення, залишаючи лише недолугі, слабкі, щоб єрмаківські хазяїни в кремлі відчували себе в безпеці.
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24.07.2025 09:05 Ответить
жужжанію каторає папала-рєпєкт...
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24.07.2025 07:06 Ответить
Мдя...
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24.07.2025 07:11 Ответить
Приємного відпочинку, далі буде
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24.07.2025 07:59 Ответить
ТУТ ДУЖЕ ГАРНІ ВІДЕО З СОЧІ

https://www.facebook.com/george.tuka/videos/1398792668089508
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24.07.2025 08:07 Ответить
Не загорілася нафтобаза?
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24.07.2025 08:44 Ответить
Гаспадін Єрмак, народ бунтуєт! Ладна уж, давай для шума кудись на курорт наши фанерные шахедики. Я абещал вам 8 мільонов дронов, вот они. Ракетов нам даст Трамп, Мерц, Томагавков разніх и Тауросов. Ну или не даст. У меня - нету.
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24.07.2025 08:12 Ответить
 
 