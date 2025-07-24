Дроны атаковали Краснодарский край: попадание по нефтебазе возле аэропорта "Сочи". ВИДЕО

В ночь на 24 июля в федеральной территории Сириус, расположенной вблизи Сочи, беспилотники нанесли удар по нефтебазе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал в нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" на федеральной территории "Сириус". Объект расположен примерно в 550 километрах от украинской границы.

Факт атаки подтвердил глава администрации федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае Илья Плишкин. По его словам, попадание произошло по предприятию на улице Таврической. Он призвал местных жителей временно воздержаться от поездок в этом районе, а также избегать пеших прогулок поблизости.

По данным телеграм-каналов, один человек погиб, еще один - получил тяжелые ранения.

Туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземный паркинг.

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