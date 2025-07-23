Взрывы прогремели в Таганроге и пригороде Ростова: сообщается об атаке дронов на вокзал и ГРЭС в Новочеркасске. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 23 июля 2025 года в ряде населенных пунктов России были взрывы во время атаки БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В Минобороны РФ заверили, что накануне в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени российская ПВО якобы уничтожила 51 украинский беспилотник над несколькими регионами страны.

В частности, взрывы раздавались в Таганроге и пригороде Ростова-на-Дону. По данным телеграм-канала ASTRA, под атакой находился Новочеркасск Ростовской области.

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"В сети публикуют многочисленные кадры, как утверждается, с места. Утверждается, что атакован район железнодорожного вокзала и Новочеркасская ГРЭС", - говорится в сообщении.









Официального подтверждения и больше информации о последствиях этой атаки пока нет.