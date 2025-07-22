Россияне заявили об атаке дронов на аэродром Миллерово в Ростовской области: прогремело более 10 взрывов. ВИДЕО
Вечером 21 июля беспилотники атаковали аэродром в Миллерово Ростовской области. Там прозвучало уже более 10 взрывов, а в регионе отключали интернет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Минобороны РФ заявило, что в этом регионе якобы было сбито 12 "украинских" беспилотников, часть которых атаковала сам аэродром.
По данным местных пабликов, серия ударов не прекратилась и продолжалась более часа. При этом связь в Миллерово и Ростове была частично или полностью отключена в результате атаки.
Он отметил, что из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены.
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Urs
показать весь комментарий22.07.2025 07:20 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий22.07.2025 08:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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