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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Россияне заявили об атаке дронов на аэродром Миллерово в Ростовской области: прогремело более 10 взрывов. ВИДЕО

Вечером 21 июля беспилотники атаковали аэродром в Миллерово Ростовской области. Там прозвучало уже более 10 взрывов, а в регионе отключали интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Минобороны РФ заявило, что в этом регионе якобы было сбито 12 "украинских" беспилотников, часть которых атаковала сам аэродром.

По данным местных пабликов, серия ударов не прекратилась и продолжалась более часа. При этом связь в Миллерово и Ростове была частично или полностью отключена в результате атаки.

Он отметил, что из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены.

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Автор: 

беспилотник (3979) Удары по РФ (428)


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бажано туди би частіше. Раз на три місяця - це замало.
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22.07.2025 07:20 Ответить
Це настількі потужно, що просто немає слів.
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22.07.2025 08:55 Ответить
 
 