Россияне заявили об атаке дронов на аэродром Миллерово в Ростовской области: прогремело более 10 взрывов. ВИДЕО

Вечером 21 июля беспилотники атаковали аэродром в Миллерово Ростовской области. Там прозвучало уже более 10 взрывов, а в регионе отключали интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Минобороны РФ заявило, что в этом регионе якобы было сбито 12 "украинских" беспилотников, часть которых атаковала сам аэродром.

По данным местных пабликов, серия ударов не прекратилась и продолжалась более часа. При этом связь в Миллерово и Ростове была частично или полностью отключена в результате атаки.

Он отметил, что из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Ростовскую область: вспыхнул пожар на железнодорожной станции. ВИДЕО+ФОТО