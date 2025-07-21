Дроны атаковали Ростовскую область: начался пожар на железнодорожной станции

В ночь на 21 июля россияне заявили об атаке беспилотников на Ростовскую область. Дроны ударили по железнодорожной станции, через которую армия РФ транспортирует оружие на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

"В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за падения обломков беспилотника загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуированы 3 человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", - сообщил Слюсарь.

По данным росСМИ, в результате удара поврежден железнодорожный вокзал.

Отмечается, что участок железной дороги в районе этого поселка городского типа, используется для перевозки военных грузов для переброски в Украину.

"Каменоломни - еще одна крупная узловая железнодорожная станция на южном ходу", - отмечают в СМИ.

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