РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10561 посетитель онлайн
Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
3 046 12

Дроны атаковали Ростовскую область: начался пожар на железнодорожной станции

В ночь на 21 июля россияне заявили об атаке беспилотников на Ростовскую область. Дроны ударили по железнодорожной станции, через которую армия РФ транспортирует оружие на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

"В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за падения обломков беспилотника загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуированы 3 человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", - сообщил Слюсарь.

По данным росСМИ, в результате удара поврежден железнодорожный вокзал.

Отмечается, что участок железной дороги в районе этого поселка городского типа, используется для перевозки военных грузов для переброски в Украину.

"Каменоломни - еще одна крупная узловая железнодорожная станция на южном ходу", - отмечают в СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обломки беспилотников повредили железную дорогу в Ростовской области РФ: задержались 75 поездов

поселке Каменоломни
поселке Каменоломни

Автор: 

беспилотник (3972) Удары по РФ (426)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Дуже добре,що горить.
А піднакопить дронів та вдарити півтисячею по тій довбаній алабузі,що русня хвалилася,можна?
показать весь комментарий
21.07.2025 07:15 Ответить
+7
Було б чудово. Кацапи кожного разу після проблем в інфраструктурі скавчать як цуценята. Потрібно фігарити по Москві та Члєнінграду. Але ж у нас Зеленський...
показать весь комментарий
21.07.2025 07:45 Ответить
+3
щось ******* кацапи. Горіло https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B039'48.9%22N+40%C2%B011'38.4%22E/@47.6635818,40.1914236,479m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.6635818!4d40.1940039?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D тут (47°39'48.9"N 40°11'38.4"E) добре, а не те що вони показують цей сарай на фото, бо було видно з космосу - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-07-20;@40.19,47.66,14.00z
Скоріш за все горів якійсь потяг з цистернами.
показать весь комментарий
21.07.2025 07:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже добре,що горить.
А піднакопить дронів та вдарити півтисячею по тій довбаній алабузі,що русня хвалилася,можна?
показать весь комментарий
21.07.2025 07:15 Ответить
Було б чудово. Кацапи кожного разу після проблем в інфраструктурі скавчать як цуценята. Потрібно фігарити по Москві та Члєнінграду. Але ж у нас Зеленський...
показать весь комментарий
21.07.2025 07:45 Ответить
щось ******* кацапи. Горіло https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B039'48.9%22N+40%C2%B011'38.4%22E/@47.6635818,40.1914236,479m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.6635818!4d40.1940039?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D тут (47°39'48.9"N 40°11'38.4"E) добре, а не те що вони показують цей сарай на фото, бо було видно з космосу - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-07-20;@40.19,47.66,14.00z
Скоріш за все горів якійсь потяг з цистернами.
показать весь комментарий
21.07.2025 07:54 Ответить
Вчора на Рашці встряло 70 потягів, тож план Ковер для ЖД вполне себе має користь. Аби в нас було хоча би дронів для цього.... Ладно, ракети, це можно Оманом пояснити, шалуном Умеровим, агентом Ермаком чи дебілом Зелькою у президентах, но уж дронів можно було більше...
показать весь комментарий
21.07.2025 08:02 Ответить
Та фігня все це, дешевий популізм. Для безкінечного продовження війни, що вигідно Путлеру і зеленим.
А орда тим часом далі просунулася, захопивши декілька сіл
показать весь комментарий
21.07.2025 08:02 Ответить
Відносно тебе, то ти точно дєшовий кацапізм. 🤢
показать весь комментарий
21.07.2025 08:15 Ответить
Він дєшовий піздун😁
показать весь комментарий
21.07.2025 08:17 Ответить
Замість того щоб наносити удари по військовим базам і логістиці на ТОТ, вибивають шибки в Ростові, Тамбові, Пскові,Сисрані і т.д. Яка це така зелена логіка, звільняти ТОТ ніхто не збирається?
показать весь комментарий
21.07.2025 08:40 Ответить
Трохи краще, за попередні рази, не одні вікна
показать весь комментарий
21.07.2025 08:17 Ответить
 
 