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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Ростовську область: спалахнула пожежа на залізничній станції. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 21 липня росіяни заявили про атаку безпілотників на Ростовську область. Дрони вдарили по залізничній станції, через яку армія РФ транспортує зброю на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами  губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, безпілотники знищені в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську.

"У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через падіння уламків безпілотника загорівся дах будівель залізничного вокзалу. З диспетчерського пункту евакуйовано 3 особи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав", - повідомив Слюсарь.

За даними росЗМІ, внаслідок удару пошкоджено залізничний вокзал.

Зазначається, що ділянка залізниці в районі цього селища міського типу, використовується для перевезення військових вантажів для перекидання в Україну.

"Каменоломні - ще одна велика вузлова залізнична станція на південному ходу", - зазначають у ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уламки безпілотників пошкодили залізницю у Ростовській області РФ: затрималися 75 поїздів

селищі Каменоломні
селищі Каменоломні

Автор: 

безпілотник (4563) Удари по РФ (428)


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Топ коментарі
+12
Дуже добре,що горить.
А піднакопить дронів та вдарити півтисячею по тій довбаній алабузі,що русня хвалилася,можна?
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21.07.2025 07:15 Відповісти
+9
Було б чудово. Кацапи кожного разу після проблем в інфраструктурі скавчать як цуценята. Потрібно фігарити по Москві та Члєнінграду. Але ж у нас Зеленський...
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21.07.2025 07:45 Відповісти
+8
щось ******* кацапи. Горіло https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B039'48.9%22N+40%C2%B011'38.4%22E/@47.6635818,40.1914236,479m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.6635818!4d40.1940039?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D тут (47°39'48.9"N 40°11'38.4"E) добре, а не те що вони показують цей сарай на фото, бо було видно з космосу - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-07-20;@40.19,47.66,14.00z
Скоріш за все горів якійсь потяг з цистернами.
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21.07.2025 07:54 Відповісти
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Дуже добре,що горить.
А піднакопить дронів та вдарити півтисячею по тій довбаній алабузі,що русня хвалилася,можна?
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21.07.2025 07:15 Відповісти
Було б чудово. Кацапи кожного разу після проблем в інфраструктурі скавчать як цуценята. Потрібно фігарити по Москві та Члєнінграду. Але ж у нас Зеленський...
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21.07.2025 07:45 Відповісти
щось ******* кацапи. Горіло https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B039'48.9%22N+40%C2%B011'38.4%22E/@47.6635818,40.1914236,479m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.6635818!4d40.1940039?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D тут (47°39'48.9"N 40°11'38.4"E) добре, а не те що вони показують цей сарай на фото, бо було видно з космосу - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-07-20;@40.19,47.66,14.00z
Скоріш за все горів якійсь потяг з цистернами.
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21.07.2025 07:54 Відповісти
Вчора на Рашці встряло 70 потягів, тож план Ковер для ЖД вполне себе має користь. Аби в нас було хоча би дронів для цього.... Ладно, ракети, це можно Оманом пояснити, шалуном Умеровим, агентом Ермаком чи дебілом Зелькою у президентах, но уж дронів можно було більше...
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21.07.2025 08:02 Відповісти
Та фігня все це, дешевий популізм. Для безкінечного продовження війни, що вигідно Путлеру і зеленим.
А орда тим часом далі просунулася, захопивши декілька сіл
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21.07.2025 08:02 Відповісти
Відносно тебе, то ти точно дєшовий кацапізм. 🤢
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21.07.2025 08:15 Відповісти
Він дєшовий піздун😁
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21.07.2025 08:17 Відповісти
Замість того щоб наносити удари по військовим базам і логістиці на ТОТ, вибивають шибки в Ростові, Тамбові, Пскові,Сисрані і т.д. Яка це така зелена логіка, звільняти ТОТ ніхто не збирається?
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21.07.2025 08:40 Відповісти
якщо вам з ГШ не доповідають про ураження на ТОТ, то це не означає що їх нема. Якщо не можете заспокоїтись, то відкривайте щоденно https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-07-18;@38.45,48.20,9.00z
Там можно навіть інколи визначити об'єкт, по якому прилетіло, але на це потрібно трохи більше часу, ніж ви витратили на свій комент вище. Але діє краще, ніж валеріана або пустирник.
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21.07.2025 09:14 Відповісти
ну никуя себе пару сел...завтра уже под львовом будут,все таки вторая фаршевая армия какие спурты делает,аж мертві села захватывает,ну,ну....пускай пыхтит в +-30 км вперед в год двигаеться по прямой....мне на мою жизнь той украны без кацапов хватит,а там меня уже не будет,хоть 100500 ядерных бомб сюда скидывайте тогда,все равно на этой территории лет 150-200 толку не будет во всех смыслах.
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21.07.2025 09:46 Відповісти
Трохи краще, за попередні рази, не одні вікна
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21.07.2025 08:17 Відповісти
Днями в Ніжєгородской області вибухнів вагон у потязі, якій віз сировину для виробництва вибухівки на заводі ім. Свєрдлова. Вибух стався на гілці між станцією Желніно і теріторією заводу, десь біля міського кладовища на вїзді у місто Дзержинск, десь https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B014'03.3%22N+43%C2%B021'18.9%22E/@56.2342386,43.3526552,395m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d56.2342386!4d43.3552355?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D тут (56°14'03.3"N 43°21'18.9"E).
Нажаль вибух стався ще до вїзду у місто, по якому ця залізнична гілка проходить три кілометри паралельно проспекту Свєрдлова просто по міській забудові до теріторії заводу. У потязі також були помічені цистерни помаранчевого кольору, що вказує на небезпечний вантаж.
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21.07.2025 09:04 Відповісти
 
 