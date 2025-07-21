Дрони атакували Ростовську область: спалахнула пожежа на залізничній станції. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на 21 липня росіяни заявили про атаку безпілотників на Ростовську область. Дрони вдарили по залізничній станції, через яку армія РФ транспортує зброю на війну проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, безпілотники знищені в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську.
"У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через падіння уламків безпілотника загорівся дах будівель залізничного вокзалу. З диспетчерського пункту евакуйовано 3 особи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав", - повідомив Слюсарь.
За даними росЗМІ, внаслідок удару пошкоджено залізничний вокзал.
Зазначається, що ділянка залізниці в районі цього селища міського типу, використовується для перевезення військових вантажів для перекидання в Україну.
"Каменоломні - ще одна велика вузлова залізнична станція на південному ходу", - зазначають у ЗМІ.
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А піднакопить дронів та вдарити півтисячею по тій довбаній алабузі,що русня хвалилася,можна?
Скоріш за все горів якійсь потяг з цистернами.
А орда тим часом далі просунулася, захопивши декілька сіл
Там можно навіть інколи визначити об'єкт, по якому прилетіло, але на це потрібно трохи більше часу, ніж ви витратили на свій комент вище. Але діє краще, ніж валеріана або пустирник.
Нажаль вибух стався ще до вїзду у місто, по якому ця залізнична гілка проходить три кілометри паралельно проспекту Свєрдлова просто по міській забудові до теріторії заводу. У потязі також були помічені цистерни помаранчевого кольору, що вказує на небезпечний вантаж.