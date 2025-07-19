Уламки безпілотників пошкодили залізницю у Ростовській області РФ: затрималися 75 поїздів

Уламки безпілотників пошкодили контактну мережу на перегоні Лихая-Замчалово в Ростовській області РФ. Внаслідок цього 75 поїздів далекого прямування затрималися.

Про це повідомляють "Российские железные дороги" та "Федеральная пассажирская компания", інформує Цензор.НЕТ.

Так, вранці 19 липня в РЖД повідомили про пошкодження контактної мережі уламками дронів. Тоді було затримано понад 50 поїздів далекого прямування, а також скасовано низку приміських електричок.

Ввечері цього ж дня дочірнє підприємство РЖД повідомило, що затримуються вже 75 пасажирських поїздів далекого прямування. Деякі з цих поїздів прямують до Москви та Санкт-Петербургу.

Вранці 19 липня повідомлялося, що росіяни заявили про масовану атаку дронів: затримано поїзди в Ростовській області, аеропорти в Москві тимчасово не працювали.

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