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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни заявили про масовану атаку дронів: затримано поїзди в Ростовській області, аеропорти в Москві тимчасово не працювали. ВIДЕО

У Міноборони РФ заявили про наймасованішу атаку українських дронів. За вечір 18 липня російська ППО нібито збила 87 українських дронів. Вночі 19 липня сили ППО нібито збили 71 беспілотник над дев'ятьма регіонами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

 Вночі 19 липня сили ППО збили 71 український безпілотник. 13 із них знищено на підльоті до Москви. Аеропорти Шереметьєво і Домодєдово тимчасово не приймали і не відправляли літаки. У Дмитровському окрузі Московської області внаслідок падіння дрона пошкоджено лінію електропередач. У Зеленограді чути роботу ППО. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 6 звуків вибухів.

У Ростовській області під час атаки БПЛА в місті Каменськ-Шахтинський загорілися кілька приватних будинків, постраждала одна людина, повідомив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар. У Кам'янському районі регіону загорівся електричний трансформатор, без світла залишилися близько 2000 осіб.

Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджена контактна мережа залізниці. У РЖД заявили про затримку щонайменше 50 потягів. 

Затримка становить від півтори до трьох із половиною годин, "транспортний колапс", на вокзалі в Ростові-на-Дону "жахливо спекотно"; "у вагоні задуха нестерпна, стоїмо вже три години" - повідомляють пасажири.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про атаку дронів на Підмосков’я: лунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО



Автор: 

безпілотник (4550) Удари по РФ (424)


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Топ коментарі
+3
Держимо кулаки щоб кацапня позадихалася в вагонах на вокзалі у Ростові на Дону.✊
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19.07.2025 08:26 Відповісти
+2
Треба робити бпла зі скидом бімбочек, у якого буде, наприклад, 10 скидів. Задати йому троекторію над об'єктами, які легко знищити (склади, заправки, електростанції, трансформатори тощо) і пускати по рф.
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19.07.2025 08:31 Відповісти
+2
Кожен день одне й те ж.
По нам знову пів тисячі шахедів і купа ракет. Потрапляння в дев'ятиповерховий будинок,загиблі цивільні ....

...а ми у відповідь знову 50 жужжалок, зібраних в гаражі, трохи посмішили московитів .... Норм
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19.07.2025 08:45 Відповісти
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Ех, ще б десяток ракет з потужною БЧ.
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19.07.2025 08:23 Відповісти
Держимо кулаки щоб кацапня позадихалася в вагонах на вокзалі у Ростові на Дону.✊
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19.07.2025 08:26 Відповісти
Вся наша біль і сльози повернуться кацапам сторицею!
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19.07.2025 08:31 Відповісти
Треба робити бпла зі скидом бімбочек, у якого буде, наприклад, 10 скидів. Задати йому троекторію над об'єктами, які легко знищити (склади, заправки, електростанції, трансформатори тощо) і пускати по рф.
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19.07.2025 08:31 Відповісти
та зачекайте трохи!
зе!лідар провів реформу кабміну.
навидавав всім доручень, особливо новому міністру шмигалю.
вже до осені кацапи затремтять та зламаються і побіжуть!
свириденко не дасть збрехати.
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19.07.2025 08:35 Відповісти
На Москву летіло аж 7 потужних дронів. Жоден правда не долетів, но то такє. Скоро нам Трамп та Мерц дадуть ракети, полетять ракети на Москву. Ну або не дадуть, тоді нічого не буде, бо Ермак вкрав креслення ФАУ-2, а тому зелений дебіл ракету зробить не може.
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19.07.2025 08:36 Відповісти
Кожен день одне й те ж.
По нам знову пів тисячі шахедів і купа ракет. Потрапляння в дев'ятиповерховий будинок,загиблі цивільні ....

...а ми у відповідь знову 50 жужжалок, зібраних в гаражі, трохи посмішили московитів .... Норм
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19.07.2025 08:45 Відповісти
роз'ясніть мені, невігласу цивільному.
як що на кацапії, закривають всі аєропорти при загрозі украхнских дронів, то що заважає кожного дня закидувати москву пустишками?
чи, знову клятий байден заборонив?
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19.07.2025 08:52 Відповісти
Незабаром "атапітєльний сезон"))Посидете без світла,тепла,інтернету))Хоча,а нашо сидіти))за старай традіциєй хадакамі в пітєрі і маскву))к члєніну))може вже новий поряд буде))
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19.07.2025 08:53 Відповісти
Це просто імітація бурхловой діяльності. Треба бити без всякого жалю і по цивільних об"єктах , винищувати і наводити паніку на цивільне населення кацапстана.
Україну очолюють зрадники, яких давно треба повісити.
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19.07.2025 08:54 Відповісти
Да і ти би теж так зробив
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19.07.2025 09:08 Відповісти
Я би може і зробив, а може і не зробив , а ти так і робиш.
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19.07.2025 09:22 Відповісти
Для москалів головне щоб зграя ху...ла не постраждала, а они все на колінах стерпіти можуть, а баби кинулися народжувати, добре що емігранти є
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19.07.2025 09:07 Відповісти
 
 