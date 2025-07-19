Росіяни заявили про масовану атаку дронів: затримано поїзди в Ростовській області, аеропорти в Москві тимчасово не працювали. ВIДЕО

У Міноборони РФ заявили про наймасованішу атаку українських дронів. За вечір 18 липня російська ППО нібито збила 87 українських дронів. Вночі 19 липня сили ППО нібито збили 71 беспілотник над дев'ятьма регіонами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Вночі 19 липня сили ППО збили 71 український безпілотник. 13 із них знищено на підльоті до Москви. Аеропорти Шереметьєво і Домодєдово тимчасово не приймали і не відправляли літаки. У Дмитровському окрузі Московської області внаслідок падіння дрона пошкоджено лінію електропередач. У Зеленограді чути роботу ППО. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 6 звуків вибухів.

У Ростовській області під час атаки БПЛА в місті Каменськ-Шахтинський загорілися кілька приватних будинків, постраждала одна людина, повідомив т.в.о. губернатора Юрій Слюсар. У Кам'янському районі регіону загорівся електричний трансформатор, без світла залишилися близько 2000 осіб.

Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджена контактна мережа залізниці. У РЖД заявили про затримку щонайменше 50 потягів.

Затримка становить від півтори до трьох із половиною годин, "транспортний колапс", на вокзалі в Ростові-на-Дону "жахливо спекотно"; "у вагоні задуха нестерпна, стоїмо вже три години" - повідомляють пасажири.

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