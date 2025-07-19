Россияне заявили о массированной атаке дронов: задержаны поезда в Ростовской области, аэропорты в Москве временно не работали. ВИДЕО

В Минобороны РФ заявили о самой массированной атаке украинских дронов. За вечер 18 июля российская ПВО якобы сбила 87 украинских дронов. Ночью 19 июля силы ПВО якобы сбили 71 беспилотник над девятью регионами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Ночью 19 июля силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник. 13 из них уничтожены на подлете к Москве. Аэропорты Шереметьево и Домодедово временно не принимали и не отправляли самолеты. В Дмитровском округе Московской области в результате падения дрона повреждена линия электропередач. В Зеленограде слышна работа ПВО. Местные жители сообщили о не менее 6 звуках взрывов.

В Ростовской области во время атаки БПЛА в городе Каменск-Шахтинский загорелись несколько частных домов, пострадал один человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. В Каменском районе региона загорелся электрический трансформатор, без света остались около 2000 человек.

В результате падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть железной дороги. В РЖД заявили о задержке по меньшей мере 50 поездов.

Задержка составляет от полутора до трех с половиной часов, "транспортный коллапс", на вокзале в Ростове-на-Дону "ужасно жарко"; "в вагоне духота невыносимая, стоим уже три часа" - сообщают пассажиры.

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