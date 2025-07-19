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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Россияне заявили о массированной атаке дронов: задержаны поезда в Ростовской области, аэропорты в Москве временно не работали. ВИДЕО

В Минобороны РФ заявили о самой массированной атаке украинских дронов. За вечер 18 июля российская ПВО якобы сбила 87 украинских дронов. Ночью 19 июля силы ПВО якобы сбили 71 беспилотник над девятью регионами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Ночью 19 июля силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник. 13 из них уничтожены на подлете к Москве. Аэропорты Шереметьево и Домодедово временно не принимали и не отправляли самолеты. В Дмитровском округе Московской области в результате падения дрона повреждена линия электропередач. В Зеленограде слышна работа ПВО. Местные жители сообщили о не менее 6 звуках взрывов.

В Ростовской области во время атаки БПЛА в городе Каменск-Шахтинский загорелись несколько частных домов, пострадал один человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. В Каменском районе региона загорелся электрический трансформатор, без света остались около 2000 человек.

В результате падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть железной дороги. В РЖД заявили о задержке по меньшей мере 50 поездов.

Задержка составляет от полутора до трех с половиной часов, "транспортный коллапс", на вокзале в Ростове-на-Дону "ужасно жарко"; "в вагоне духота невыносимая, стоим уже три часа" - сообщают пассажиры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили об атаке дронов на Подмосковье: раздавались взрывы. ВИДЕО+ФОТО



Автор: 

беспилотник (3958) Удары по РФ (422)


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Топ комментарии
+10
роз'ясніть мені, невігласу цивільному.
як що на кацапії, закривають всі аєропорти при загрозі украхнских дронів, то що заважає кожного дня закидувати москву пустишками?
чи, знову клятий байден заборонив?
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19.07.2025 08:52 Ответить
+8
Кожен день одне й те ж.
По нам знову пів тисячі шахедів і купа ракет. Потрапляння в дев'ятиповерховий будинок,загиблі цивільні ....

...а ми у відповідь знову 50 жужжалок, зібраних в гаражі, трохи посмішили московитів .... Норм
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19.07.2025 08:45 Ответить
+7
Держимо кулаки щоб кацапня позадихалася в вагонах на вокзалі у Ростові на Дону.✊
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19.07.2025 08:26 Ответить
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Ех, ще б десяток ракет з потужною БЧ.
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19.07.2025 08:23 Ответить
Держимо кулаки щоб кацапня позадихалася в вагонах на вокзалі у Ростові на Дону.✊
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19.07.2025 08:26 Ответить
Вся наша біль і сльози повернуться кацапам сторицею!
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19.07.2025 08:31 Ответить
Треба робити бпла зі скидом бімбочек, у якого буде, наприклад, 10 скидів. Задати йому троекторію над об'єктами, які легко знищити (склади, заправки, електростанції, трансформатори тощо) і пускати по рф.
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19.07.2025 08:31 Ответить
та зачекайте трохи!
зе!лідар провів реформу кабміну.
навидавав всім доручень, особливо новому міністру шмигалю.
вже до осені кацапи затремтять та зламаються і побіжуть!
свириденко не дасть збрехати.
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19.07.2025 08:35 Ответить
На Москву летіло аж 7 потужних дронів. Жоден правда не долетів, но то такє. Скоро нам Трамп та Мерц дадуть ракети, полетять ракети на Москву. Ну або не дадуть, тоді нічого не буде, бо Ермак вкрав креслення ФАУ-2, а тому зелений дебіл ракету зробить не може.
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19.07.2025 08:36 Ответить
Кожен день одне й те ж.
По нам знову пів тисячі шахедів і купа ракет. Потрапляння в дев'ятиповерховий будинок,загиблі цивільні ....

...а ми у відповідь знову 50 жужжалок, зібраних в гаражі, трохи посмішили московитів .... Норм
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19.07.2025 08:45 Ответить
роз'ясніть мені, невігласу цивільному.
як що на кацапії, закривають всі аєропорти при загрозі украхнских дронів, то що заважає кожного дня закидувати москву пустишками?
чи, знову клятий байден заборонив?
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19.07.2025 08:52 Ответить
Незабаром "атапітєльний сезон"))Посидете без світла,тепла,інтернету))Хоча,а нашо сидіти))за старай традіциєй хадакамі в пітєрі і маскву))к члєніну))може вже новий поряд буде))
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19.07.2025 08:53 Ответить
Це просто імітація бурхловой діяльності. Треба бити без всякого жалю і по цивільних об"єктах , винищувати і наводити паніку на цивільне населення кацапстана.
Україну очолюють зрадники, яких давно треба повісити.
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19.07.2025 08:54 Ответить
Да і ти би теж так зробив
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19.07.2025 09:08 Ответить
Я би може і зробив, а може і не зробив , а ти так і робиш.
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19.07.2025 09:22 Ответить
Для москалів головне щоб зграя ху...ла не постраждала, а они все на колінах стерпіти можуть, а баби кинулися народжувати, добре що емігранти є
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19.07.2025 09:07 Ответить
Pticki proleteli,i kacapstane srazu podneli paniku.
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19.07.2025 09:25 Ответить
Дрони робить друг Зе продюсер Кирющенко. Тому вони і не долітають..
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19.07.2025 09:27 Ответить
 
 