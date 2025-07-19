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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Россияне заявили об атаке дронов на Подмосковье: раздавались взрывы

В ночь на субботу, 19 июля, дроны атаковали Московскую области РФ. Раздавались взрывы.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, жители Дмитрова в Подмосковье сообщили о звуках взрывов.

атака на РФ

Российские паблики пишут, что "что-то упало в поле и взорвалось". На видео очевидно горящие обломки.

Также пишут, что в результате падения обломков дрона была повреждена высоковольтная линия электропередач.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила четыре беспилотника "на подлете к Москве".

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це вже замосковʼє, цей дмітров 50км на північ від соскви.
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19.07.2025 01:29 Ответить
Для початку можно бити ближче.
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19.07.2025 01:31 Ответить
там якісь літейномеханічні і станкобудівні заводи, думаю бʼють по цілям, а не по відстаням.
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19.07.2025 03:06 Ответить
у Дмитрові якіхось видатних військових підприємств нема, скоріше за все просто збили. Вірогідно міг летіти ще трохи на схід, там через сорок кілометрів НИИ "Прікладной хіміі" і Загорський оптико-механічний завод, які вже атакували на початку цього місяця.
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19.07.2025 03:59 Ответить
Анна Петрова, ну сделайте "скидку" на день недели (пЬяница всё таки) ... заблукав трошки ...
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19.07.2025 02:09 Ответить
Це настількі потужно, що навіть нема що коментувати. Зелена банда просто потужно псує повітря. Дрон впав на узбіччі Підмосков'я, горить трава!!! Слава Ермаку!!!
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19.07.2025 06:59 Ответить
на Підмосков'ї горить трава, а на військових базах мокшів Мелітополь і Маріуполь тиша і повне щастя! За скільки шекелей продали Південь, зелень??
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19.07.2025 08:10 Ответить
 
 