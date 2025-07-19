Россияне заявили об атаке дронов на Подмосковье: раздавались взрывы

В ночь на субботу, 19 июля, дроны атаковали Московскую области РФ. Раздавались взрывы.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, жители Дмитрова в Подмосковье сообщили о звуках взрывов.

Российские паблики пишут, что "что-то упало в поле и взорвалось". На видео очевидно горящие обломки.

Также пишут, что в результате падения обломков дрона была повреждена высоковольтная линия электропередач.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила четыре беспилотника "на подлете к Москве".

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