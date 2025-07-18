Минобороны РФ заявило о сбитии 73 украинских беспилотников. ВИДЕО

Над территорией России в течение прошлой ночи силы ПВО россияне якобы перехватили и уничтожили 73 украинских БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал минобороны РФ.

Российские захватчики заявили, что больше всего беспилотников - 31 - было уничтожено над территорией Брянской области. Еще 17 БпЛА сбили в Орловской области и над территорией Московской области уничтожено 10 дронов, в том числе и три, летевших на Москву.

"4 БПЛА уничтожено над территорией оккупированного полуострова Крым, 3 БПЛА - над районом Азовского моря, 2 БПЛА - над территорией Смоленской области, 2 БПЛА - над территорией Нижегородской области, 1 БПЛА - над территорией Белгородской области, 1 БПЛА - над территорией Калужской области, 1 БПЛА - над территорией Воронежской области, 1 БПЛА - над водами Черного моря", - сообщили в военном ведомстве РФ.

Напомним, в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали цели в городе Дзержинск в Нижегородской области, где производят боеприпасы. В Московской области прогремела серия взрывов из-за атаки беспилотников.

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