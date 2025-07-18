Міноборони РФ заявило про збиття 73 українських безпілотників. ВIДЕО
Над територією Росії протягом минулої ночі сили ППО росіяни нібито перехопили та знищили 73 українські БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міноборони РФ.
Російські загарбники заявили, зо найбільше безпілотників - 31 - було знищено над територією Брянської області. Ще 17 БпЛА збили в Орловській області та над територією Московської області знищено 10 дронів, в тому числі й три, що летіли на Москву.
"4 БПЛА знищено над територією окупованого півострова Крим, 3 БПЛА - над районом Азовського моря, 2 БПЛА - над територією Смоленської області, м 2 БПЛА - над територією Нижньогородської області, 1 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 1 БПЛА - над територією Калузької області, 1 БПЛА - над територією Воронезької області, 1 БПЛА - над водами Чорного моря", - повідомили у військовому відомстві РФ.
Нагадаємо, у ніч на 18 липня українські дрони атакували цілі в місті Дзержинськ у Нижегородській області, де виробляють боєприпаси. У Московській області пролунала серія вибухів через атаку безпілотників.
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