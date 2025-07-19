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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни заявили про атаку дронів на Підмосков’я: лунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на суботу, 19 липня, дрони атакували Московську області РФ. Лунали вибухи. 

Про це повідомляє телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, жителі Дмитрова в Підмосков'ї повідомили про звуки вибухів.

атака на рф

Російські пабліки пишуть, що "щось впало в поле і вибухнуло". На відео вочевидь палаючі уламки.

Також пишуть, що внаслідок падіння уламків дрона було пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила чотири безпілотники "на підльоті до Москви".

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Автор: 

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це вже замосковʼє, цей дмітров 50км на північ від соскви.
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19.07.2025 01:29 Відповісти
Для початку можно бити ближче.
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19.07.2025 01:31 Відповісти
Анна Петрова, ну сделайте "скидку" на день недели (пЬяница всё таки) ... заблукав трошки ...
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19.07.2025 02:09 Відповісти
 
 