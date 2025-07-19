Росіяни заявили про атаку дронів на Підмосков’я: лунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на суботу, 19 липня, дрони атакували Московську області РФ. Лунали вибухи.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, жителі Дмитрова в Підмосков'ї повідомили про звуки вибухів.

Російські пабліки пишуть, що "щось впало в поле і вибухнуло". На відео вочевидь палаючі уламки.

Також пишуть, що внаслідок падіння уламків дрона було пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила чотири безпілотники "на підльоті до Москви".

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