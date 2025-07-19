РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5844 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
331 5

Осколки беспилотников повредили железную дорогу в Ростовской области РФ: задержаны 75 поездов

В РФ задержаны десятки поездов из-за последствий атаки дронов

Обломки беспилотников повредили контактную сеть на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области РФ. В результате этого 75 поездов дальнего следования задержались.

Об этом сообщают"Российские железные дороги" и"Федеральная пассажирская компания", информирует Цензор.НЕТ.

Так, утром 19 июля в РЖД сообщили о повреждении контактной сети обломками дронов. Тогда было задержано более 50 поездов дальнего следования, а также отменен ряд пригородных электричек.

Вечером этого же дня дочернее предприятие РЖД сообщило, что задерживаются уже 75 пассажирских поездов дальнего следования. Некоторые из этих поездов следуют в Москву и Санкт-Петербург.

Утром 19 июля сообщалось, что россияне заявили о массированной атаке дронов: задержаны поезда в Ростовской области, аэропорты в Москве временно не работали.

Смотрите также: Россияне заявили о массированной атаке дронов: задержаны поезда в Ростовской области, аэропорты в Москве временно не работали. ВИДЕО

Автор: 

железная дорога (1420) россия (96633) атака (465) дроны (4316)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼😠
показать весь комментарий
19.07.2025 23:43 Ответить
так, але це випадкове падіння уламків на контактну мережу, яка буде вже завтра відремонтована.
А щоб залізничне сполучення електротягою до москви і підєрбургу стало на місяць, то треба щоб навіть один дрон (а краще два) роз'їбали тягову підстанцію "Замчалово". Вона ось тут знаходиться - 48°08'15.1"N 40°05'06.0"E
І це цілком законна військова ціль, бо на цьому напрямку здійснюється велика частина військової логістики, і до того ж ця ПС знаходиться всього за 200 км від Краматорська. І це значно погіршило би ворожу логістику, і на Покровському напрямку у тому числі.
показать весь комментарий
20.07.2025 00:21 Ответить
Дуже гарна новина ще й тому що ця колія йде до України, й дрони мабуть перешкодили кідарській орді з технікою попасти на нашу землю.
показать весь комментарий
20.07.2025 00:09 Ответить
так, на одну добу. Завтра натягнуть новий контактний провід замість обірваного.
показать весь комментарий
20.07.2025 00:23 Ответить
Повредили контактную сеть?! Это на 2 час работы ремонтникам...
Даже подрыв путей/рельсов - это быстро решаемо (полдня-день).
Эшелон с топливом завалить - вот это было бы дело.
показать весь комментарий
20.07.2025 00:34 Ответить
 
 