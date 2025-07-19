Осколки беспилотников повредили железную дорогу в Ростовской области РФ: задержаны 75 поездов
Обломки беспилотников повредили контактную сеть на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области РФ. В результате этого 75 поездов дальнего следования задержались.
Об этом сообщают"Российские железные дороги" и"Федеральная пассажирская компания", информирует Цензор.НЕТ.
Так, утром 19 июля в РЖД сообщили о повреждении контактной сети обломками дронов. Тогда было задержано более 50 поездов дальнего следования, а также отменен ряд пригородных электричек.
Вечером этого же дня дочернее предприятие РЖД сообщило, что задерживаются уже 75 пассажирских поездов дальнего следования. Некоторые из этих поездов следуют в Москву и Санкт-Петербург.
Утром 19 июля сообщалось, что россияне заявили о массированной атаке дронов: задержаны поезда в Ростовской области, аэропорты в Москве временно не работали.
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А щоб залізничне сполучення електротягою до москви і підєрбургу стало на місяць, то треба щоб навіть один дрон (а краще два) роз'їбали тягову підстанцію "Замчалово". Вона ось тут знаходиться - 48°08'15.1"N 40°05'06.0"E
І це цілком законна військова ціль, бо на цьому напрямку здійснюється велика частина військової логістики, і до того ж ця ПС знаходиться всього за 200 км від Краматорська. І це значно погіршило би ворожу логістику, і на Покровському напрямку у тому числі.
Даже подрыв путей/рельсов - это быстро решаемо (полдня-день).
Эшелон с топливом завалить - вот это было бы дело.