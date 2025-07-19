Осколки беспилотников повредили железную дорогу в Ростовской области РФ: задержаны 75 поездов

Обломки беспилотников повредили контактную сеть на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области РФ. В результате этого 75 поездов дальнего следования задержались.

Об этом сообщают"Российские железные дороги" и"Федеральная пассажирская компания", информирует Цензор.НЕТ.

Так, утром 19 июля в РЖД сообщили о повреждении контактной сети обломками дронов. Тогда было задержано более 50 поездов дальнего следования, а также отменен ряд пригородных электричек.

Вечером этого же дня дочернее предприятие РЖД сообщило, что задерживаются уже 75 пассажирских поездов дальнего следования. Некоторые из этих поездов следуют в Москву и Санкт-Петербург.

Утром 19 июля сообщалось, что россияне заявили о массированной атаке дронов: задержаны поезда в Ростовской области, аэропорты в Москве временно не работали.

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