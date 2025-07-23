Вибухи лунали у Таганрозі та передмісті Ростова: повідомляється про атаку дронів на вокзал та ДРЕС у Новочеркаську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 23 липня 2025 року у низці населених пунктів Росії лунали вибухи під час атаки БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

У Міноборони РФ запевнили, що напередодні в період з 21:00 до 23:40 за московським часом російська ППО нібито знищила 51 український безпілотник над кількома регіонами країни.

Зокрема, вибухи лунали у Таганрозі та передмісті Ростова-на-Дону. За даними телеграм-каналу ASTRA, під атакою перебував Новочеркаськ Ростовської області.

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"У мережі публікують численні кадри, як стверджується, із місця. Стверджується, що атаковано район залізничного вокзалу та Новочеркаську ДРЕС", - йдеться у повідомленні.









Офіційного підтвердження та більше інформації щодо наслідків цієї атаки наразі немає.