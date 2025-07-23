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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Вибухи лунали у Таганрозі та передмісті Ростова: повідомляється про атаку дронів на вокзал та ДРЕС у Новочеркаську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 23 липня 2025 року у низці населених пунктів Росії лунали вибухи під час атаки БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

У Міноборони РФ запевнили, що напередодні в період з 21:00 до 23:40 за московським часом російська ППО нібито знищила 51 український безпілотник над кількома регіонами країни.

Зокрема, вибухи лунали у Таганрозі та передмісті Ростова-на-Дону. За даними телеграм-каналу ASTRA, під атакою перебував Новочеркаськ Ростовської області.

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"У мережі публікують численні кадри, як стверджується, із місця. Стверджується, що атаковано район залізничного вокзалу та Новочеркаську ДРЕС", - йдеться у повідомленні.

Новочеркаськ після атаки
Новочеркаськ після атаки
Новочеркаськ після атаки
Новочеркаськ після атаки

Офіційного підтвердження та більше інформації щодо наслідків цієї атаки наразі немає.

Автор: 

дрони (5153) Удари по РФ (431)


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В той час як ворог знищує Україну ,десь там на росії дрон розбив вікно.
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23.07.2025 07:01 Відповісти
Ще більший ворог сидить на Банкова
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23.07.2025 07:09 Відповісти
***** готується до военного конфлікту з НАТО. Кажуть що вже восени можливо полізе в Прибалтику.
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23.07.2025 07:42 Відповісти
Забудь це слово - "прібалтіка. Дурко "совєцьке".
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23.07.2025 07:59 Відповісти
Все, що везе і літає, має згоріти, бо то всьо з совка їм дісталось! От коли побудують нове, будуть, можливо, цінувать, а не лізти з війнами до сусідів!
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23.07.2025 09:00 Відповісти
Це все??? Потужно!!?! Цікаво, а вікна хоча розбили чи ні???
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23.07.2025 10:15 Відповісти
 
 