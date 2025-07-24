Дрони атакували Краснодарський край: влучання по нафтобазі біля аеропорту "Сочі". ВIДЕО

В ніч проти 24 липня у федеральній території Сіріус, що розташована поблизу Сочі, безпілотники завдали удару по нафтобазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За даними Міноборони, засоби ППО збили 21 дрон, але один з них влучив у нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" на федеральній території "Сіріус". Об’єкт розташований приблизно за 550 кілометрів від українського кордону.

Факт атаки підтвердив голова адміністрації федеральної території "Сіріус" у Краснодарському краї Ілля Плішкін. За його словами, влучання сталося по підприємству на вулиці Таврійській. Він закликав місцевих мешканців тимчасово утриматися від поїздок у цьому районі, а також уникати піших прогулянок поблизу.

За даними телеграм-каналів, одна людина загинула, ще одна - дістала важкі поранення.

Туристів в готелях Сочі та Адлера евакуювали до підземного паркінгу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунали у Таганрозі та передмісті Ростова: повідомляється про атаку дронів на вокзал та ДРЕС у Новочеркаську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж