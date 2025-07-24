УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12398 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
4 781 19

Дрони атакували Краснодарський край: влучання по нафтобазі біля аеропорту "Сочі". ВIДЕО

В ніч проти 24 липня у федеральній території Сіріус, що розташована поблизу Сочі, безпілотники завдали удару по нафтобазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За даними Міноборони, засоби ППО збили 21 дрон, але один з них влучив у нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" на федеральній території "Сіріус". Об’єкт розташований приблизно за 550 кілометрів від українського кордону.

Факт атаки підтвердив голова адміністрації федеральної території "Сіріус" у Краснодарському краї Ілля Плішкін. За його словами, влучання сталося по підприємству на вулиці Таврійській. Він закликав місцевих мешканців тимчасово утриматися від поїздок у цьому районі, а також уникати піших прогулянок поблизу.

За даними телеграм-каналів, одна людина загинула, ще одна - дістала важкі поранення.

Туристів в готелях Сочі та Адлера евакуювали до підземного паркінгу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунали у Таганрозі та передмісті Ростова: повідомляється про атаку дронів на вокзал та ДРЕС у Новочеркаську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4582) Сочі (54) Удари по РФ (432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Таке враження, що єрмак наказав зменшити бойову частину до 1 кг.
показати весь коментар
24.07.2025 07:14 Відповісти
+4
Мало, нікчемно мало, мабкть піаніном прищемило
показати весь коментар
24.07.2025 07:05 Відповісти
+4
жужжанію каторає папала-рєпєкт...
показати весь коментар
24.07.2025 07:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало, нікчемно мало, мабкть піаніном прищемило
показати весь коментар
24.07.2025 07:05 Відповісти
Таке враження, що єрмак наказав зменшити бойову частину до 1 кг.
показати весь коментар
24.07.2025 07:14 Відповісти
Это не Ермак. Это, так называемые "физики" понапридумывали законов.
Грузоподьемность данного дрона величина неизменная. Больше батарея - меньше боевая часть. Больше взрывчатка - меньше батарея/дальность.
Пусть слуги отменят зависимость
показати весь коментар
24.07.2025 08:30 Відповісти
А, яка батарея у тих дронів?
показати весь коментар
24.07.2025 08:51 Відповісти
Батарея, бензобак, какаяразніца. Але кацапи якось несуть своїми дронами 50 кг на 500 км. Впевнений, що є багато робочих ідей, як донести 50 кг вибухівки до москви дроном. Але єрмачня блокує такі рішення, залишаючи лише недолугі, слабкі, щоб єрмаківські хазяїни в кремлі відчували себе в безпеці.
показати весь коментар
24.07.2025 09:05 Відповісти
Ну, якщо, какаяразніца - то дійсно - ні якої...
показати весь коментар
24.07.2025 09:41 Відповісти
жужжанію каторає папала-рєпєкт...
показати весь коментар
24.07.2025 07:06 Відповісти
Мдя...
показати весь коментар
24.07.2025 07:11 Відповісти
Приємного відпочинку, далі буде
показати весь коментар
24.07.2025 07:59 Відповісти
ТУТ ДУЖЕ ГАРНІ ВІДЕО З СОЧІ

https://www.facebook.com/george.tuka/videos/1398792668089508
показати весь коментар
24.07.2025 08:07 Відповісти
Не загорілася нафтобаза?
показати весь коментар
24.07.2025 08:44 Відповісти
Впічатлітєльниє кацапкі, відразу видно, що занадто рідко прилітає.
Зараз літо, то потрібно по їх великим курортам запускати постійно, щоб знали, що війна - не лише у телевізорі.

Як же перша кацапка паскудно вимовляє слова, блювати хочеться.
Друга - смішна. "Асколак папал!".
1:40 - якийсь кумедний хачік коментує. Дійсно, якось для дрона дуже швидко летить. Може, то кацапи "самі сєбя абстрєлівают"?
показати весь коментар
24.07.2025 10:08 Відповісти
Гаспадін Єрмак, народ бунтуєт! Ладна уж, давай для шума кудись на курорт наши фанерные шахедики. Я абещал вам 8 мільонов дронов, вот они. Ракетов нам даст Трамп, Мерц, Томагавков разніх и Тауросов. Ну или не даст. У меня - нету.
показати весь коментар
24.07.2025 08:12 Відповісти
Чмошна кацапська самка сказала "сукі".
Ні, шльондра гниюча, це ви - суки. Шкода, що влучили в нафтобазу, а не у вікно до тієї кацапської хвойди.
показати весь коментар
24.07.2025 10:00 Відповісти
 
 