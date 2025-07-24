Дрони атакували Краснодарський край: влучання по нафтобазі біля аеропорту "Сочі". ВIДЕО
В ніч проти 24 липня у федеральній території Сіріус, що розташована поблизу Сочі, безпілотники завдали удару по нафтобазі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За даними Міноборони, засоби ППО збили 21 дрон, але один з них влучив у нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" на федеральній території "Сіріус". Об’єкт розташований приблизно за 550 кілометрів від українського кордону.
Факт атаки підтвердив голова адміністрації федеральної території "Сіріус" у Краснодарському краї Ілля Плішкін. За його словами, влучання сталося по підприємству на вулиці Таврійській. Він закликав місцевих мешканців тимчасово утриматися від поїздок у цьому районі, а також уникати піших прогулянок поблизу.
За даними телеграм-каналів, одна людина загинула, ще одна - дістала важкі поранення.
Туристів в готелях Сочі та Адлера евакуювали до підземного паркінгу.
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Грузоподьемность данного дрона величина неизменная. Больше батарея - меньше боевая часть. Больше взрывчатка - меньше батарея/дальность.
Пусть слуги отменят зависимость
https://www.facebook.com/george.tuka/videos/1398792668089508
Зараз літо, то потрібно по їх великим курортам запускати постійно, щоб знали, що війна - не лише у телевізорі.
Як же перша кацапка паскудно вимовляє слова, блювати хочеться.
Друга - смішна. "Асколак папал!".
1:40 - якийсь кумедний хачік коментує. Дійсно, якось для дрона дуже швидко летить. Може, то кацапи "самі сєбя абстрєлівают"?
Ні, шльондра гниюча, це ви - суки. Шкода, що влучили в нафтобазу, а не у вікно до тієї кацапської хвойди.