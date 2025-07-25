Гетманцев: "Defence.City" трансформирует сотрудничество с ОПК союзников до уровня создания продуктов нового поколения

Национальному ОПК не хватало системных, долгосрочных решений, которые обеспечили бы развитие отрасли, масштабирование производства и внедрение инновационных решений, что на первом этапе повысит уровень обороноспособности государства и увеличит долю отечественного вооружения и военной техники (ВВТ) в Силах безопасности и обороны, а в дальнейшем – будет продвигать военные технологии на мировой рынок.

На этом аспекте акцентировал внимание народный депутат Украины, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в колонке для Интерфакс-Украина.

По его словам, с учетом этих вызовов был подготовлен и подан пакет законопроектов о специальном режиме экономической деятельности "Defence.City".

Среди основных опций пакета Гетманцев отметил формирование перечня предприятий ОПК, для которых производство ВВТ является ключевым видом деятельности, генерирующим львиную долю дохода, и которые из-за этого получат определенные преференции от государства.

По его словам, предприятия, включенные в перечень, получат ряд стимулов. Среди них – налоговые льготы, в частности, освобождение до 1 января 2036 года от налога на прибыль предприятий при условии его целевого реинвестирования в течение следующего года без права выплаты дивидендов (кроме дивидендов в пользу государства). Также предусмотрены льготы по уплате земельного налога, налога на недвижимое имущество, экологического налога.

"Важно, что эти преференции сохраняют право для предприятия, включенного в перечень, на пользование всеми действующими льготами (по НДС, налогу на доходы физических лиц на дополнительное благо в связи с проживанием работников в предоставленном работодателем жилье вследствие релокации предприятия, права на применение ускоренной амортизации и т.д.)", - подчеркнул Даниил Гетманцев.

По его словам, экспортер, включенный в перечень, имеет право осуществлять экспорт технологий военного назначения с целью изготовления изделий военного назначения за пределами Украины.

Предусмотрена возможность установления НБУ особенностей осуществления валютных операций и валютного надзора в отношении юридических лиц, включенных в перечень.

Глава Комитета сообщил о введении законом инструмента поддержки релокации предприятий путем создания инфраструктуры за счет поступлений от НДФЛ, уплаченного плательщиками, включенными в перечень.

Даниил Гетманцев отметил, что отраслевые эксперты могут принять участие в доработке проектов и предоставить соответствующие предложения.

"Defence.City" позволит трансформировать сотрудничество с оборонными предприятиями государств-союзников от обслуживания и ремонта переданной нам техники до ее производства и изготовления комплектующих с увеличением локализации конечного продукта, а далее – до модернизации и создания продуктов нового поколения", - подчеркнул Даниил Гетманцев.