Гетманцев: "Defence.City" трансформує співробітництво з ОПК союзників до рівня створення продуктів нового покоління

Національному ОПК бракувало системних, довгострокових рішень, які дозволили б забезпечити розвиток галузі, масштабування виробництва та впровадження інноваційних рішень, які на першому етапі підвищать рівень обороноздатності держави та збільшать частку вітчизняних озброєння та військової техніки (ОВТ) у Сил безпеки та оборони, а надалі – просуватимуть військові технології на світовий ринок.

На цьому наголосив народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у колонці для Інтерфакс-Україна.

За його словами, з огляду на ці виклики було підготовлено і подано пакет законопроєктів про спеціальний режим економічної діяльності "Defence.City".

Серед основних опцій пакету Гетманцев відзначив формування переліку підприємств ОПК, для яких виробництво ОВТ є ключовим видом діяльності, що генерує левову частку доходу, і які через це отримають певні преференції від держави.

За його словами, підприємства, включені до переліку, отримають низку стимулів. Серед них – податкові пільги, зокрема, звільнення до 1 січня 2036 року від податку на прибуток підприємств за умови його цільового реінвестування протягом наступного року та без права виплати дивідендів (крім дивідендів на користь держави). Також передбачені пільги зі сплати земельного податку, податку на нерухоме майно, екологічного податку.

"Важливо, що ці преференції зберігають право для підприємства, включеного до переліку, на користування усіма чинними пільгами (зокрема, з ПДВ, з податку на доходи фізичних осіб на додаткове благо у зв’язку з проживанням працівників у наданому роботодавцем житлі внаслідок релокації підприємства, права на застосування прискореної амортизації тощо)", - наголосив Данило Гетманцев.

За його словами, експортер, включений до переліку, має право здійснювати експорт технологій військового призначення з метою виготовлення виробів військового призначення за межами України.

Передбачено можливість встановлення НБУ особливостей здійснення валютних операцій та валютного нагляду щодо юридичних осіб, включених до переліку.

Голова Комітету повідомив, про запровадження законом інструменту підтримки релокації підприємств шляхом створення інфраструктури за рахунок надходжень від ПДФО, сплаченого платниками, включеними до переліку.

Данило Гетманцев наголосив, що галузеві експерти можуть взяти участь в доопрацюванні проєктів і надати відповідні пропозиції.

"Defence.City" дозволить трансформувати співробітництво з оборонними підприємствами держав-союзниць від обслуговування та ремонту переданої нам техніки до її виробництва та виготовлення комплектуючих із збільшенням локалізації кінцевого продукту, а далі – до модернізації та створення продуктів нового покоління", - наголосив Данило Гетманцев.