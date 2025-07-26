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Новости Обстрелы Харьковщина
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В течение 25 июля россияне атаковали дронами Купянский район: пострадали четыре человека

В Купянском районе четверо пострадавших из-за атак РФ

25 июля в Купянском районе Харьковской области в результате российских ударов пострадали четыре человека.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в 7:30 российский FPV-дрон ударил по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка. Ранения получил 44-летний мужчина.

Ориентировочно в 11:45 оккупанты атаковали Купянск, пострадала 41-летняя женщина.

В 12:50 по городу попал FPV-дрон. Пострадали еще две женщины - 41 и 78 лет. У обеих - взрывные ранения.

Начато досудебные расследования по фактам совершения россиянами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (28706) Харьковская область (1337) Купянский район (322) Купянск (718)


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