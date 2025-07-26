Впродовж 25 липня росіяни атакували дронами Куп’янщину: постраждали чотири людини
25 липня у Куп’янському районі Харківської області внаслідок російських ударів постраждали чотири людини.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, о 7:30 російський FPV-дрон вдарив по території сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка. Поранення дістав 44-річний чоловік.
Орієнтовно об 11:45 окупанти атакували Куп’янськ, постраждала 41-річна жінка.
О 12:50 по місту влучив FPV-дрон. Постраждали ще дві жінки - 41 та 78 років. В обох - вибухові поранення.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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