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Новини Обстріли Харківщини
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Впродовж 25 липня росіяни атакували дронами Куп’янщину: постраждали чотири людини

На Куп’янщині четверо постраждалих через атаки РФ

25 липня у Куп’янському районі Харківської області внаслідок російських ударів постраждали чотири людини.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, о 7:30 російський FPV-дрон вдарив по території сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка. Поранення дістав 44-річний чоловік.

Орієнтовно об 11:45 окупанти атакували Куп’янськ, постраждала 41-річна жінка.

О 12:50 по місту влучив FPV-дрон. Постраждали ще дві жінки - 41 та 78 років. В обох - вибухові поранення.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

обстріл (30030) Харківська область (1351) Куп’янський район (322) Куп’янськ (842)


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