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Бойцы 225-го штурмового полка в освобожденном селе в Сумской области: "Кондратовку отбили от этих п#дарасов. Лежат здесь суки, пухнут. Петухи, бл#дь". ВИДЕО
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка опубликовали видеозапись, на которой снята освобожденная Кондратовка на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно установленный на трубе котельной украинский флаг, несколько поврежденных домов и тело ликвидированного оккупанта.
"225 ОШП показывает первые кадры из освобожденной Кондратовки на Сумщине, разбитой "русским миром". Россиянин, который отдыхает на видео - очередное напоминание, что произойдет с каждым, кто придет к нам с мечом", - отмечается в комментарии к видео.
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