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Новости Бои на Сумщине
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Бойцы 225-го штурмового полка в освобожденном селе в Сумской области: "Кондратовку отбили от этих п#дарасов. Лежат здесь суки, пухнут. Петухи, бл#дь". ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка опубликовали видеозапись, на которой снята освобожденная Кондратовка на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно установленный на трубе котельной украинский флаг, несколько поврежденных домов и тело ликвидированного оккупанта.

"225 ОШП показывает первые кадры из освобожденной Кондратовки на Сумщине, разбитой "русским миром". Россиянин, который отдыхает на видео - очередное напоминание, что произойдет с каждым, кто придет к нам с мечом", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобождение Кондратовки на Сумщине позволяет Силам обороны теперь лучше держать позиции по обе стороны от села, - Госпогранслужба

Автор: 

освобождение (567) Сумская область (3517) бой (192) Сумский район (351) Кондратовка (10)


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Слава Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
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28.07.2025 12:52 Ответить
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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28.07.2025 13:00 Ответить
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28.07.2025 13:08 Ответить
Лєбєдіная пєстня... ЧОРНА...
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28.07.2025 13:19 Ответить
"Ворог просунувся у Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру" Джерело: https://censor.net/ua/n3565551
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28.07.2025 13:41 Ответить
Ну й до чого цей спам ? Читачі Цензора самі не можуть знайти ту новину у Головному дня ?
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28.07.2025 14:06 Ответить
Молодці Хлопці! Бережи Вас Господь!!!
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28.07.2025 14:11 Ответить
 
 