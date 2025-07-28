Освобождение Кондратовки на Сумщине позволяет Силам обороны теперь лучше удерживать позиции по обе стороны от села, - Госпогранслужба
Оборонительные или контрнаступательные действия Сил обороны не дают россиянам продвинуться вглубь украинской территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Это позволяет наиболее мощно держать позиции тем подразделениям, которые находятся левее-правее этого направления, где подразделения Вооруженных сил Украины провели контрнаступательные действия и освободили этот населенный пункт. И могу отметить, что количество атак, к примеру за последнее время, в этой операционной зоне на позиции подразделений Государственной пограничной службы несколько уменьшилось. Такой активности, как это было в начале действий, которые начал противник в пределах Сумщины, сейчас уже не происходит", - рассказал Демченко.
По его словам, оборонительные и контрнаступательные действия не дают оккупантам продвинуться вглубь территории Украины.
"Это хорошо видно по Юнаковской и Хотинской громадах, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины, но все составляющие Сил обороны и подразделения Вооруженных сил, и подразделения Государственной пограничной службы, делают все возможное для того, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать противнику возможности продвигаться", - заверил Демченко.
Он добавил, что противник в последнее время не использует бронированной техники или из-за ее недостаточного количества или сохраняет для дальнейших действий.
Отвечая на вопрос, реально ли противодействовать вражеским FPV-дронам в приграничных громадах, Демченко проинформировал, что это крайне сложно.
"Враг нарастил использование дронов для своих террористических действий, потому что бьет не только по позициям украинских защитников, но и атакует мирное население в приграничье, для этого использует как дроны, так и артиллерию или даже авиацию, с которой сбрасывает КАБы или наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами", - пояснил он.
Напомним, накануне в группировке войск "Курск" сообщили об освобождении села Кондратовка Хотинской громады на Сумщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... «Немає особливого сенсу приховувати - наші війська зазнали серйозного удару в Кіндратівці Сумської області. Докладніше у причинах потрібно обов'язково розібратися пізніше, але джерела описали ситуацію як «хаос» і «катастрофа».
«Хтось доповідає нагору про взяття населеного пункту, хтось мовчить про втрату позицій. Хтось обіцяє резерви, але в потрібний момент під рукою нікого немає. І так повторюється знову і знову», - описав ситуацію високопоставлений військовий…»
Ось воно що, Михаличу! А йдеться ж про один із двох головних напрямків літнього наступу ворога, так розрекламованого, що там очікувався ледь не обвал усього фронту ЗСУ. А тепер просто на вістрі цього удару - хаос і катастрофа. А тепер - дуже зважені та добре відфільтровані дані про втрати і загалом - про ситуацію. Зауважимо, наведена нижче цитата - погоджена з ФСБ і допущена для публічного розголошення. Це говорить про те, що йдеться про чітко підтверджені дані, але через те що вони самі позиціонують ситуацію як хаос, то, швидше за все, є масив даних, які поки що перевіряються. Станом на другу половину дня неділі виглядає це так:
«Попередньо відомо, що втрати підрозділів ЗС рф склали близько 120 загиблих. Дуже багато поранених. За словами іншого співрозмовника, війська потрапили у своєрідне оточення і не змогли вчасно відійти. Складність ще й у тому, що, крім дронів, позиції ЗС рф прострілювалися реактивною артилерією. Ворог продовжує наступ на Олексіївку. Хто понесе відповідальність за те, що сталося, - питання відкрите. Військові не під запис вважають, що необхідна спеціальна комісія Міноборони. Інакше це буде повторюватися знову і знову».
Загалом цитата самодостатня, але все-таки до неї є кілька зауважень. Що означає «війська потрапили у своєрідне оточення»? Вони просто потрапили в оточення, без своєрідного, а просто - в оточення, де їх і знищили. Але назвати речі своїми іменами там категорично не можуть. У них язик не повертається на таке, а руки німіють і починають стрясатися судомами, якщо таке хтось наважиться писати. Другий момент полягає в тому, що конторський канал залишає відкритим запитання про те, хто несе відповідальність за все це. Ми можемо підказати, як звати цього діяча. Його прізвище починається на «пу» і закінчується на «тін». І загалом це запитання не вимагає підказки, бо за своєю природою є риторичним.
Ну, й останнє зауваження вже виходить із усієї сукупності цитат. Якщо таке відбувається, то, можливо, міністр Бєлоусов не молиться над мощами, а робить із ними якісь інші маніпуляції. Між іншим, у психіатрії такі випадки добре описано, і вони навіть мають свою наукову назву. Якщо просто припустити, що Бєлоусов уподібнився до царя, якого колись дуже приваблювали питання зоології, то чому б його не могли приваблювати історичні артефакти? Адже давно відомо, що холуї завжди копіюють свого господаря, хай і в якихось інших формах. Якщо тільки це припустити, то багато чого стає на місце.
https://defence-line.info/?p=2731