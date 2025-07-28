Освобождение Кондратовки на Сумщине позволяет Силам обороны теперь лучше удерживать позиции по обе стороны от села, - Госпогранслужба

Оборонительные или контрнаступательные действия Сил обороны не дают россиянам продвинуться вглубь украинской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Это позволяет наиболее мощно держать позиции тем подразделениям, которые находятся левее-правее этого направления, где подразделения Вооруженных сил Украины провели контрнаступательные действия и освободили этот населенный пункт. И могу отметить, что количество атак, к примеру за последнее время, в этой операционной зоне на позиции подразделений Государственной пограничной службы несколько уменьшилось. Такой активности, как это было в начале действий, которые начал противник в пределах Сумщины, сейчас уже не происходит", - рассказал Демченко.

По его словам, оборонительные и контрнаступательные действия не дают оккупантам продвинуться вглубь территории Украины.

"Это хорошо видно по Юнаковской и Хотинской громадах, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины, но все составляющие Сил обороны и подразделения Вооруженных сил, и подразделения Государственной пограничной службы, делают все возможное для того, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать противнику возможности продвигаться", - заверил Демченко.

Он добавил, что противник в последнее время не использует бронированной техники или из-за ее недостаточного количества или сохраняет для дальнейших действий.

Также читайте: На Сумщине враг штурмует в пределах Хотинской и Юнаковской громад, линию границы постоянно обстреливает, - "Стальная граница"

Отвечая на вопрос, реально ли противодействовать вражеским FPV-дронам в приграничных громадах, Демченко проинформировал, что это крайне сложно.

"Враг нарастил использование дронов для своих террористических действий, потому что бьет не только по позициям украинских защитников, но и атакует мирное население в приграничье, для этого использует как дроны, так и артиллерию или даже авиацию, с которой сбрасывает КАБы или наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами", - пояснил он.

Напомним, накануне в группировке войск "Курск" сообщили об освобождении села Кондратовка Хотинской громады на Сумщине.