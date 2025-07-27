Украинские защитники освободили село Кондратовка Хотинской общины на Сумщине.

Об этом в комментарии"Суспільному" сообщили в группировке войск "Курск", информирует Цензор.НЕТ.

"Воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника - был освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области. В настоящее время продолжаются стабилизационные действия", - отметил представитель УВ "Курск".

Напомним, что ранее паблик DeepState сообщал, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ освободили поселок Кондратовка Хотинской общины на Сумщине. Во время освобождения украинские защитники ликвидировали комбата российских войск.

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