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Новини Бої на Сумщині
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Сили оборони підтвердили звільнення Кіндратівки на Сумщині: тривають стабілізаційні дії

звільнення кіндратівки

Українські захисники звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомили в угрупованні військ "Курськ", інформує Цензор.НЕТ.

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника - було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. На цей час тривають стабілізаційні дії",- зазначив речник УВ "Курськ".

Нагадаємо, що раніше паблік DeepState повідомляв, що бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ звільнили селище Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Під час звільнення українські захисники ліквідували комбата російських військ.

Читайте також: ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині, у ворога значні втрати, - Deepstate

Автор: 

Сумська область (4069) бойові дії (4347) ЗСУ (7781) Сумський район (352) Кіндратівка (9)


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Які молодці, супер новина!
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27.07.2025 22:40 Відповісти
 
 