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Сили оборони підтвердили звільнення Кіндратівки на Сумщині: тривають стабілізаційні дії
Українські захисники звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомили в угрупованні військ "Курськ", інформує Цензор.НЕТ.
"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника - було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. На цей час тривають стабілізаційні дії",- зазначив речник УВ "Курськ".
Нагадаємо, що раніше паблік DeepState повідомляв, що бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ звільнили селище Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Під час звільнення українські захисники ліквідували комбата російських військ.
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Isolda Peres
показати весь коментар27.07.2025 22:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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