Визволення Кіндратівки на Сумщині дозволяє Силам оборони тепер краще тримати позиції по обидва боки від села, - Держприкордонслужба

Оборонні або контрнаступальні дії Сил оборони не дають росіянам просунутися вглиб української території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужба Андрій Демченко.

"Це дозволяє найбільш потужно тримати позиції тим підрозділам, які знаходяться лівіше-правіше від цього напрямку, де підрозділи Збройних сил України провели контрнаступальні дії та звільнили цей населений пункт. І можу зазначити, що кількість атак, до прикладу за останній час, в цій операційній зоні на позиції підрозділів Державної прикордонної служби дещо зменшилась. Такої активності, як це було на початку дій, які почав противник в межах Сумщини, зараз вже не відбувається", – розповів Демченко.

За його словами, оборонні та контрнаступальні дії не дають окупантам просунутися вглиб території України.

"Це добре видно по Юнаківській та Хотінській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися вглиб Сумщини, але всі складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби, роблять все можливе для того, щоб повністю стабілізувати ситуацію і не дати противнику можливості просуватися", – запевнив Демченко.

Він додав, що противник останнім часом не використовує броньованої техніки або через її недостатню кількість або зберігає для подальших дій.

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Відповідаючи на запитання, чи реально протидіяти ворожим FPV-дронам в прикордонних громадах, Демченко поінформував, що це вкрай складно.

"Ворог наростив використання дронів для своїх терористичних дій, бо б'є не лише по позиціях українських захисників, а й атакує мирне населення в прикордонні, для цього використовує як дрони, так і артилерію або ж навіть авіацію, з якої скидає КАБи чи завдає ударів некерованими авіаційними ракетами", – пояснив він.

Нагадаємо, напередодні в угрупованні військ "Курськ" повідомили про визволення села Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.