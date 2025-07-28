Визволення Кіндратівки на Сумщині дозволяє Силам оборони тепер краще тримати позиції по обидва боки від села, - Держприкордонслужба
Оборонні або контрнаступальні дії Сил оборони не дають росіянам просунутися вглиб української території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужба Андрій Демченко.
"Це дозволяє найбільш потужно тримати позиції тим підрозділам, які знаходяться лівіше-правіше від цього напрямку, де підрозділи Збройних сил України провели контрнаступальні дії та звільнили цей населений пункт. І можу зазначити, що кількість атак, до прикладу за останній час, в цій операційній зоні на позиції підрозділів Державної прикордонної служби дещо зменшилась. Такої активності, як це було на початку дій, які почав противник в межах Сумщини, зараз вже не відбувається", – розповів Демченко.
За його словами, оборонні та контрнаступальні дії не дають окупантам просунутися вглиб території України.
"Це добре видно по Юнаківській та Хотінській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися вглиб Сумщини, але всі складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби, роблять все можливе для того, щоб повністю стабілізувати ситуацію і не дати противнику можливості просуватися", – запевнив Демченко.
Він додав, що противник останнім часом не використовує броньованої техніки або через її недостатню кількість або зберігає для подальших дій.
Відповідаючи на запитання, чи реально протидіяти ворожим FPV-дронам в прикордонних громадах, Демченко поінформував, що це вкрай складно.
"Ворог наростив використання дронів для своїх терористичних дій, бо б'є не лише по позиціях українських захисників, а й атакує мирне населення в прикордонні, для цього використовує як дрони, так і артилерію або ж навіть авіацію, з якої скидає КАБи чи завдає ударів некерованими авіаційними ракетами", – пояснив він.
Нагадаємо, напередодні в угрупованні військ "Курськ" повідомили про визволення села Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.
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... «Немає особливого сенсу приховувати - наші війська зазнали серйозного удару в Кіндратівці Сумської області. Докладніше у причинах потрібно обов'язково розібратися пізніше, але джерела описали ситуацію як «хаос» і «катастрофа».
«Хтось доповідає нагору про взяття населеного пункту, хтось мовчить про втрату позицій. Хтось обіцяє резерви, але в потрібний момент під рукою нікого немає. І так повторюється знову і знову», - описав ситуацію високопоставлений військовий…»
Ось воно що, Михаличу! А йдеться ж про один із двох головних напрямків літнього наступу ворога, так розрекламованого, що там очікувався ледь не обвал усього фронту ЗСУ. А тепер просто на вістрі цього удару - хаос і катастрофа. А тепер - дуже зважені та добре відфільтровані дані про втрати і загалом - про ситуацію. Зауважимо, наведена нижче цитата - погоджена з ФСБ і допущена для публічного розголошення. Це говорить про те, що йдеться про чітко підтверджені дані, але через те що вони самі позиціонують ситуацію як хаос, то, швидше за все, є масив даних, які поки що перевіряються. Станом на другу половину дня неділі виглядає це так:
«Попередньо відомо, що втрати підрозділів ЗС рф склали близько 120 загиблих. Дуже багато поранених. За словами іншого співрозмовника, війська потрапили у своєрідне оточення і не змогли вчасно відійти. Складність ще й у тому, що, крім дронів, позиції ЗС рф прострілювалися реактивною артилерією. Ворог продовжує наступ на Олексіївку. Хто понесе відповідальність за те, що сталося, - питання відкрите. Військові не під запис вважають, що необхідна спеціальна комісія Міноборони. Інакше це буде повторюватися знову і знову».
Загалом цитата самодостатня, але все-таки до неї є кілька зауважень. Що означає «війська потрапили у своєрідне оточення»? Вони просто потрапили в оточення, без своєрідного, а просто - в оточення, де їх і знищили. Але назвати речі своїми іменами там категорично не можуть. У них язик не повертається на таке, а руки німіють і починають стрясатися судомами, якщо таке хтось наважиться писати. Другий момент полягає в тому, що конторський канал залишає відкритим запитання про те, хто несе відповідальність за все це. Ми можемо підказати, як звати цього діяча. Його прізвище починається на «пу» і закінчується на «тін». І загалом це запитання не вимагає підказки, бо за своєю природою є риторичним.
Ну, й останнє зауваження вже виходить із усієї сукупності цитат. Якщо таке відбувається, то, можливо, міністр Бєлоусов не молиться над мощами, а робить із ними якісь інші маніпуляції. Між іншим, у психіатрії такі випадки добре описано, і вони навіть мають свою наукову назву. Якщо просто припустити, що Бєлоусов уподібнився до царя, якого колись дуже приваблювали питання зоології, то чому б його не могли приваблювати історичні артефакти? Адже давно відомо, що холуї завжди копіюють свого господаря, хай і в якихось інших формах. Якщо тільки це припустити, то багато чого стає на місце.
https://defence-line.info/?p=2731