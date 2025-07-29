Рынок лекарств уже полгода стабильно развивается после запрета маркетинга, - Черненко

Шесть месяцев действия запрета принудительных маркетинговых платежей, установленных крупнейшими аптечными сетями для национальных производителей лекарств, не привели к дефициту или сбоям в обеспечении аптек. Зато эксперты наблюдают постепенное оздоровление фармрынка без теневых механизмов.

Об этом на своей странице в Facebook заявил Александр Черненко, общественный деятель и народный депутат VIII созыва.

По его словам, после решений СНБО и принятия закона о запрете маркетинговых платежей между производителями и аптеками, рынок не только не упал, а демонстрирует признаки роста.

"Киев и регионы полгода живут в новых условиях. Никакого кризиса. Никакого дефицита. Вместо этого - стабильные продажи и постепенный рост. Это окончательный крах старой басни о том, что "без маркетинга аптечный рынок остановится". И сломали ее, кстати, сами аптеки, продолжающие открывать все новые и новые точки", - подчеркнул экс-нардеп.

Отдельно он прокомментировал распространенный в публичном пространстве тезис о том, что после запрета маркетинга производители "присвоили" рекламные бюджеты. По его словам, такая информация является ложной и манипулятивной, ведь на момент вступления в действие ограничений еще не было поставок новых оптовых партий продукции, а в рамках предыдущих договоров аптекам и дистрибьюторам компенсировали все невыполненные обязательства.

Экс-нардеп подчеркнул, что усиливается как институциональное, так и общественное наблюдение за справедливостью цен на фармацевтическом рынке. С 8 июля Минздрав включил более 2700 позиций в Национальный каталог цен, включая рецептурные препараты. В то же время было введено референтное ценообразование по европейской методике "ЕС-8", благодаря чему пациенты могут самостоятельно проверять предельные цены онлайн.

Напомним, в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривало ограничение наценок на лекарства, введение государственного контроля за ценообразованием и запрет маркетинговых платежей между производителями и аптеками. Эти действия были направлены на снижение стоимости препаратов и защиту потребителя от непрозрачных коммерческих практик. Согласно правительственным данным, маркетинговые платежи могли составлять до 30% конечной стоимости препарата, что непосредственно влияло на доступность лекарств для пациентов.