Портовые операторы разработали 4 предложения для урегулирования тарифного кризиса УЗ - слово за Минразвития

Портовые операторы морского порта "Черноморск" обратились в Министерство развития громад и территорий Украины с конкретными предложениями по устранению логистического неравенства между портами Большой Одессы. Они призывают заместителя министра, председателя Координационного совета Андрея Кашубу инициировать урегулирование тарифного дисбаланса, который возник из-за действий АО "Укрзалізниця".

В 2025 году тарифная стоимость железнодорожной перевозки в порты Одессы и Черноморска стала значительно выше, чем в Южный. Это вызвало массовую переориентацию грузов, потерю конкурентоспособности и недозагрузку портовой инфраструктуры.

"Это особенно опасно в условиях войны, когда логистическая система Украины работает с повышенной нагрузкой и нехваткой ресурсов. Кроме того, перегрузка направления на Южный и одновременная недозагрузка направлений на Одессу и Черноморск создает логистическую неустойчивость и грозит инфраструктурным коллапсом", - говорится в обращении.





В документе отмечается, что в целом такие решения противоречат законодательству о естественных монополиях и защите конкуренции.

Портовики также напоминают, что в США, Канаде и ЕС действует подход равных тарифов к портам одного региона, что обеспечивает конкуренцию и логистическую стабильность. Украина, в случае внедрения аналогичной модели, будет отвечать международным обязательствам в рамках евроинтеграции.

Операторы предлагают 4 решения:

- Отменить изменения 2025 года, которые искусственно увеличили тарифное расстояние до портов Одессы и Черноморска. Установить расстояния по кратчайшему маршруту - через участок Помошная-Колосовка.

- Временно внедрить единый тариф ко всем трем портам до завершения военного положения или полной реализации реформы.

- Передать полномочия по корректировке тарифного руководства №4 в Министерство развития общин. Решение по тарифным расстояниям должны приниматься не УЗ, а профильным органом на основе технико-экономического обоснования.

- Осуществлять индексацию тарифов исключительно в соответствии с действующим законодательством.

В то же время на завершающем этапе находится подготовка проекта концессии в порту Черноморск, как тарифы повлияют на процесс - пока неизвестно.