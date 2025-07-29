Портові оператори напрацювали 4 пропозиції для врегулювання тарифної кризи УЗ — слово за Мінрозвитку

Портові оператори морського порту "Чорноморськ" звернулися до Міністерства розвитку громад та територій України з конкретними пропозиціями щодо усунення логістичної нерівності між портами Великої Одеси. Вони закликають заступника міністра, голову Координаційної ради Андрія Кашубу ініціювати врегулювання тарифного дисбалансу, який виник через дії АТ "Укрзалізниця".

У 2025 році тарифна вартість залізничного перевезення до портів Одеси й Чорноморська стала значно вищою, ніж до Південного. Це викликало масову переорієнтацію вантажів, втрату конкурентоспроможності та недозавантаження портової інфраструктури.

"Це особливо небезпечно в умовах війни, коли логістична система України працює з підвищеним навантаженням і нестачею ресурсів. Крім того, перевантаження напрямку на Південний і одночасне недозавантаження напрямків на Одесу і Чорноморськ створює логістичну нестійкість та загрожує інфраструктурним колапсом", — йдеться у зверненні.





У документі наголошується, що загалом такі рішення суперечать законодавству про природні монополії та захист конкуренції.

Портовики також нагадують, що в США, Канаді та ЄС діє підхід рівних тарифів до портів одного регіону, що забезпечує конкуренцію та логістичну стабільність. Україна, в разі впровадження аналогічної моделі, відповідатиме міжнародним зобов’язанням у межах євроінтеграції.

Оператори пропонують 4 рішення:

— Скасувати зміни 2025 року, які штучно збільшили тарифну відстань до портів Одеси й Чорноморська. Встановити відстані за найкоротшим маршрутом — через ділянку Помічна–Колосівка.

— Тимчасово впровадити єдиний тариф до всіх трьох портів до завершення воєнного стану або повної реалізації реформи.

— Передати повноваження з коригування тарифного керівництва №4 до Міністерства розвитку громад. Рішення щодо тарифних відстаней повинні прийматись не УЗ, а профільним органом на основі техніко-економічного обґрунтування.

— Здійснювати індексацію тарифів виключно у відповідності до чинного законодавства.

Водночас на завершальному етапі перебуває підготовка проєкту концесії у порту Чорноморськ, як тарифи вплинуть на процес - наразі невідомо.