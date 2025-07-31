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Новости Эвакуация раненых
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Раненый боец бригады "Рубеж" неделю в окружении самостоятельно уничтожал оккупантов, а затем эвакуировался на электровелосипеде, который был доставлен на БПЛА. ВИДЕО

Раненый боец бригады "Рубеж" Андрей Ткачук с позывным Танкист неделю в окружении самостоятельно защищал свою позицию и уничтожал оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, накануне украинский воин потерял трех своих побратимов, но мужественно держался и сумел эвакуироваться на электровелосипеде, который побратимы передали ему беспилотником.

"Эта история - не из фильма, это реальность и это 4 батальон "Сила Свободы" Настоящий герой, который держал позицию самостоятельно в полном окружении. Раненый, без возможности отойти - он не сдался. Мы снарядили дрон 42-килограммовым электровелосипедом и доставили его прямо на позицию. Он сел и начал прорываться... Это видео - о силе духа, братстве и вере, которая спасает жизни", - пишут побратимы Танкиста в комментарии к видео с фрагментами боя и операции по эвакуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы первые, кто это делал": битвы бригады "Рубеж" глазами бойцов. ВИДЕО

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эвакуация (2135) 4 оперативна бригада НГУ (7) дроны (4369) бой (194)


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Топ комментарии
+26
Дай, Боже, йому здоров'я!
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31.07.2025 10:00 Ответить
+16
Читаєш, дивишся на героїзм наших воїнів, а серце кров'ю обливається, коли бачиш піар тварин, тобто наполєончіка, його риго-зеленої команди, які нічого не роблять для захисту держави і тільки крадуть і ходять на золоті унітази покакати! Цих лицемірів , після закінчення війни потрібно буде віддати під трибунал, але питання, хто віддасть, коли вони українців винищують і для них війна - це бізнес!
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31.07.2025 10:08 Ответить
+8
Питання, чому він там був один. Де мільйон військових, поліції та інших силових структур.
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31.07.2025 10:10 Ответить
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Дай, Боже, йому здоров'я!
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31.07.2025 10:00 Ответить
І скільки пі,орів ухилянтів в Тисі перетонуло, ще й тисячі баксів за це платили. А могли б нищити кацопердів, на крайній випадок 400 тисяч баксів для родини заробити,
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31.07.2025 10:30 Ответить
Могли, а могли б і віддати ті кошти державі або військовій частині та отримати відстрочку на рік, якби держава і МО думали про ефективність мобілізації.
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31.07.2025 11:01 Ответить
Непогано спрацювали...
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31.07.2025 10:01 Ответить
На самих напружених відтинках фронту оборону тримають в середньому 8 бійців на 1 км.

По суті кожен на нулі у певний час воює в оточенні.
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31.07.2025 10:02 Ответить
Читаєш, дивишся на героїзм наших воїнів, а серце кров'ю обливається, коли бачиш піар тварин, тобто наполєончіка, його риго-зеленої команди, які нічого не роблять для захисту держави і тільки крадуть і ходять на золоті унітази покакати! Цих лицемірів , після закінчення війни потрібно буде віддати під трибунал, але питання, хто віддасть, коли вони українців винищують і для них війна - це бізнес!
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31.07.2025 10:08 Ответить
мародери
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31.07.2025 10:21 Ответить
Так є аксіома:
Героїзм вивозить там, де просрана організація.

Тому, наприклад, на Роісє стільки всіляких Матросових та Гастел у легендах, міфах та тостах.
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31.07.2025 12:26 Ответить
Питання, чому він там був один. Де мільйон військових, поліції та інших силових структур.
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31.07.2025 10:10 Ответить
У відео все розказано, і це, до речі, НГУ, тобто МВС, які захищають ваш бойовий диван.
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31.07.2025 10:26 Ответить
а ти де?
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31.07.2025 10:26 Ответить
У нас дуже велика лінія фронту...
Окремі СП розкидані по посадкам..
Один бо побратими могли загинути або втікти..
Про поліцію - зайди на канали "Бригада Хижак", "Бригада Лють"...
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31.07.2025 10:27 Ответить
Бо ще троє, які були з ним, загинули.
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31.07.2025 10:54 Ответить
-"мільйон військових, поліції та інших силових структур" -а які ти ще знаєш силові структури ,крім вказаних,хто ще має твою сраку на дивані захищати?
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31.07.2025 11:01 Ответить
Дякую українцю, який захищає Україну і нас, він герой, але Президент нам нав'язує липових героїв, таких як татаров, який цілу ніч різав чеченців і спас Київ, таких як єрмак і арестович, які ніби маючи один гранатомет, що вкрали на нашому блокпосту, два бронежилети і дві пачки мівіни відбили Київ від російського спецназу(правда кияни цього напададу не бачили, бо його не було), але в підручник історії для учнів такі історії вписуються і в нас знову будуть замість героїв наші вороги, а наші герої забуті.
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31.07.2025 10:29 Ответить
Боже,бережи Героя! Беззаперечно Заслуговує Державну нагороду та вдячність українців. Героям Слава!
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31.07.2025 10:30 Ответить
Герої!
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31.07.2025 10:31 Ответить
Неймовірна сила духу у нашого воїна! Слава Герою!
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31.07.2025 10:35 Ответить
👓
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31.07.2025 10:38 Ответить
одінь окуляри .......
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31.07.2025 10:39 Ответить
Що лаптеножка, бісишся шо твої оркі своїх же поранених добивають, а ми кожного нашого героя рятуємо? )))
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31.07.2025 10:53 Ответить
10:29

https://mezha.media/oboronka/dron-dostaviv-elektrobayk-viyskovomu-303709/ Дрон бригади "Рубіж" доставив пораненому бійцю 40-кілограмовий електробайк для евакуації - УП
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31.07.2025 10:56 Ответить
таких Героїв треба берегти
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31.07.2025 10:37 Ответить
«Врятувати рядового райяна» відпочиває, в порівнянні з цим цим трилером ! Янгола охоронця кожному нашому герою!
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31.07.2025 10:52 Ответить
Та слів нема! Наші хлопці герої! Спасають нас від навали того кацапського дикого зброду! Дякуємо! Хай вас Бог береже!
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31.07.2025 10:59 Ответить
історія з розряду про привида Києва який сам нищив кацапські нові літаки літаючи на старій рухляді. Це на початку війни в це можна було повірити зараз в це повірить недалекий
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31.07.2025 10:59 Ответить
Героям СЛАВА!
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31.07.2025 11:25 Ответить
Зеля, облаштована оборонна фортифікація це нора?! Це ти на нори лярди витратив? Хоча про що я, ти навіть нори вирити не здатен, лише..........
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31.07.2025 11:40 Ответить
Велике спасибі герою, що тиждень відбивався від озвірілих орків, і команді дронарів, які зуміли спасти героя. Ось що означає справжній характер українського воїна.
В Голівуді навідь придумати таке не можуть, як українці воюють і спасають побратимів.
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31.07.2025 11:41 Ответить
Переконливий приклад, що не треба боятися йти на нуль.
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31.07.2025 12:22 Ответить
жуть !!!((((
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31.07.2025 12:51 Ответить
 
 