Раненый боец бригады "Рубеж" неделю в окружении самостоятельно уничтожал оккупантов, а затем эвакуировался на электровелосипеде, который был доставлен на БПЛА. ВИДЕО
Раненый боец бригады "Рубеж" Андрей Ткачук с позывным Танкист неделю в окружении самостоятельно защищал свою позицию и уничтожал оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, накануне украинский воин потерял трех своих побратимов, но мужественно держался и сумел эвакуироваться на электровелосипеде, который побратимы передали ему беспилотником.
"Эта история - не из фильма, это реальность и это 4 батальон "Сила Свободы" Настоящий герой, который держал позицию самостоятельно в полном окружении. Раненый, без возможности отойти - он не сдался. Мы снарядили дрон 42-килограммовым электровелосипедом и доставили его прямо на позицию. Он сел и начал прорываться... Это видео - о силе духа, братстве и вере, которая спасает жизни", - пишут побратимы Танкиста в комментарии к видео с фрагментами боя и операции по эвакуации.
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По суті кожен на нулі у певний час воює в оточенні.
Героїзм вивозить там, де просрана організація.
Тому, наприклад, на Роісє стільки всіляких Матросових та Гастел у легендах, міфах та тостах.
Окремі СП розкидані по посадкам..
Один бо побратими могли загинути або втікти..
Про поліцію - зайди на канали "Бригада Хижак", "Бригада Лють"...
https://mezha.media/oboronka/dron-dostaviv-elektrobayk-viyskovomu-303709/ Дрон бригади "Рубіж" доставив пораненому бійцю 40-кілограмовий електробайк для евакуації - УП
В Голівуді навідь придумати таке не можуть, як українці воюють і спасають побратимів.