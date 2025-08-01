Российские хакеры атакуют иностранные посольства и дипломатические учреждения в Москве, - служба разведки угроз Microsoft

Российская кибершпионская группировка Turla, также известная как Secret Blizzard, осуществляет попытки слежки за иностранными дипломатическими представительствами в Москве, взламывает местных интернет-провайдеров и перенаправляет трафик жертв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила служба разведки угроз Microsoft в своем аналитическом отчете.

Для атак используется техника "человек посередине" (AiTM) и вредоносное программное обеспечение ApolloShadow.

По данным Microsoft, злоумышленники применяют ApolloShadow для установки доверенного корневого сертификата, что позволяет подделывать сайты и заставлять устройства дипломатов доверять им. Таким образом Secret Blizzard обеспечивает длительное присутствие на скомпрометированных устройствах с вероятной целью сбора разведывательной информации.

"Эта кампания, которая продолжается как минимум с 2024 года, представляет высокий риск для иностранных посольств, дипломатических учреждений и других чувствительных организаций, работающих в Москве, особенно для тех, кто полагается на местных интернет-провайдеров", - говорится в отчете Microsoft.

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Впервые Microsoft подтвердила, что Secret Blizzard имеет техническую возможность осуществлять шпионскую деятельность на уровне интернет-провайдеров в пределах России. Компания также указывает на возможное использование внутренних систем перехвата, таких как СОРМ (Система оперативно-розыскной деятельности), как на составную часть операций.

В отчете отмечается, что Secret Blizzard связана с Федеральной службой безопасности России (ФСБ, Центр 16) и имеет пересечение с другими известными группами, которые отслеживаются под названиями VENOMOUS BEAR, Uroburos, Snake, Blue Python, Turla, Wraith, ATG26 и Waterbug.