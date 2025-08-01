Удар РФ по Синельниковскому району Днепропетровской области: из-под завалов достали двоих детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали Синельниковский район на Днепропетровщине, в результате чего пострадали, в частности, дети.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Из-под завалов достали двух детей.

"По словам врачей, состояние 4-летнего мальчика тяжелое. 15-летняя девочка - в состоянии средней тяжести.



Им оказывают всю необходимую медпомощь", - отметил он.

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