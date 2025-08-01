РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11619 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
874 3

Удар РФ по Синельниковскому району Днепропетровской области: из-под завалов достали двоих детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали Синельниковский район на Днепропетровщине, в результате чего пострадали, в частности, дети.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Из-под завалов достали двух детей.

"По словам врачей, состояние 4-летнего мальчика тяжелое. 15-летняя девочка - в состоянии средней тяжести.

Им оказывают всю необходимую медпомощь", - отметил он.

Читайте: В результате российского удара по Киеву погиб 6-летний каратист Матвей Марченко. ФОТО

Детей достали из-под завалов в Днепропетровской области
Детей достали из-под завалов в Днепропетровской области
Детей достали из-под завалов в Днепропетровской области
Детей достали из-под завалов в Днепропетровской области

Автор: 

дети (6651) обстрел (28806) Днепропетровская область (4303) Синельниковский район (158)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский з ****** міняють тактику. Максимально залякати цивільне населення і на умовах москви підписати капітуляцію!
показать весь комментарий
01.08.2025 09:05 Ответить
Типу військових вже нема і всі погодяться їхати у Сибір валити ліс?
показать весь комментарий
01.08.2025 09:27 Ответить
Терор рашиських чортів не припиняєтся адекватної відповіді по ворогу немає ,ворог розуміє тільки силу на жаль влада проросійського клоуна цього не хоче розуміти.
показать весь комментарий
01.08.2025 09:16 Ответить
 
 