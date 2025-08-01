Удар РФ по Синельниковскому району Днепропетровской области: из-под завалов достали двоих детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали Синельниковский район на Днепропетровщине, в результате чего пострадали, в частности, дети.
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Из-под завалов достали двух детей.
"По словам врачей, состояние 4-летнего мальчика тяжелое. 15-летняя девочка - в состоянии средней тяжести.
Им оказывают всю необходимую медпомощь", - отметил он.
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Дід Степан
показать весь комментарий01.08.2025 09:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
zen2010dao
показать весь комментарий01.08.2025 09:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий01.08.2025 09:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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