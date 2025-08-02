Силы беспилотных систем в течение суток поразили 700 целей оккупантов.
В течение суток 1-2 августа подразделения группировки СБС поразили 700 уникальных целей противника.
Об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди пораженных целей:
- 141 единица личного состава, из которых 87 - ликвидировано;
- 44 единицы автомобильной техники и 22 мотоцикла;
- 14 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единицу бронетехники.
Кроме того, уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БПЛА.
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А зеленський, з стефанчуками і служками з ВРУ та КМУ, у цей же час, лайном загадили Україну, за 5-6 годин!! Співпадіння ???