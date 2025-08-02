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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 700 цілей окупантів

Робота Сил безпілотних систем

Упродовж доби 1-2 серпня підрозділи угруповання СБС уразили 700 унікальних цілей противника.

Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей:

  • 141 одиниця особового складу, з яких 87 – ліквідовано;
  • 44 одиниці автомобільної техніки та 22 мотоцикли;
  • 14 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Робота Сил безпілотних систем

Крім того, знищено 24 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БПЛА.

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Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
А зеленський, з стефанчуками і служками з ВРУ та КМУ, у цей же час, лайном загадили Україну, за 5-6 годин!! Співпадіння ???
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02.08.2025 20:08 Відповісти
 
 