Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 700 цілей окупантів
Упродовж доби 1-2 серпня підрозділи угруповання СБС уразили 700 унікальних цілей противника.
Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей:
- 141 одиниця особового складу, з яких 87 – ліквідовано;
- 44 одиниці автомобільної техніки та 22 мотоцикли;
- 14 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.
Крім того, знищено 24 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БПЛА.
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А зеленський, з стефанчуками і служками з ВРУ та КМУ, у цей же час, лайном загадили Україну, за 5-6 годин!! Співпадіння ???