Правительство изменило сроки выполнения некоторых реформ, необходимых для получения средств в рамках программы ЕС Ukraine Facility, - Железняк

Кабинет Министров внес изменения в план реализации программы финансовой поддержки Украины от Европейского Союза Ukraine Facility.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам депутата, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, 1 августа.

В частности, как рассказал Железняк, среди изменений:

Реформа процедуры отбора на государственную службу переносится на 4 квартал 2025 года (было 3 квартал 2025 года)

Реформа цифровизации управления государственной службой переносится на 2 квартал 2026 года

Восстановление работы и модернизация Единого портала вакансии государственной службы заканчивается, остается только модернизация в части функционала вакансий на государственную службу - переносится на 2 квартал 2026 года (было 1 квартал 2026 года)

Министерства приводятся в соответствие с новыми названиями

Вместо создания Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда - остается только вступление в силу закона об их создании (срок тот же 3 квартал 2025 года)

Их функционирование запланировано на 4 квартал 2026 года.

Цифровизация всей судебной системы - изменилась на внедрение этой системы в 15 пилотных судах на уровне судов первой и апелляционной инстанции (срок тот же 4 квартал 2027 года).

В реформе прокуратуры. Система электронного документооборота в системе уголовной юстиции, которая позволяет обрабатывать уголовные дела в электронном виде и постепенно модернизирует старый ЕРДР - стала системообразующим модулем, модулем электронного уголовного правосудия и модулем аналитики, что бы это ни значило)

Создание и внедрение реестра банковских счетов физических лиц и сейфов. Выпали субъекты - Госфинмон и НБУ. Остаются ответственными Минфин и ГНС

Вступление в силу законодательства по вопросам продажи банков меняется срок с 1 квартала 2026 на 3 квартал 2025 (это единственная положительная динамика во времени).

Вступление в силу законодательства для улучшения урегулирования проблемных кредитов с 1 квартала 2026 на 2 квартал 2026.

Вместо обновленного вторичного законодательства отбора членов наблюдательных советов - выдвижение кандидатур будет осуществляться на основе процедур действующих на момент назначения.

Отменяется принятие и введение в действие нового закона о субъектах консолидированного управления госкомпаниями до 3 квартала 2026 года и вообще. Как его и создание и внедрение.

Улучшение системы контроля за государственной помощью меняется. Сроки с 3 квартала на 4 квартал. Дописывают, что законодательство будет позволять введение отдельных схем помощи для поддержки бизнеса! (Наверное под кэшбек). А еще вступает в силу новый закон с полным восстановлением контроля государственной помощи со стороны Антимонопольного комитета. И вот тут они дописывают исключение (думаю под Сенс банк) - за исключением рекапитализации государством системно важных банков, имеющих допуск к государственной тайне и финансирования оборонной промышленности. Этим самым уничтожая основную цель контроля за государственной помощью.

Срок вступления в силу закона о государственной ветеранской политике и внедрения системы перехода к гражданской жизни переносят с 4 квартала 2025 до 3 квартала 2026

Вместо формулировки "обеспечение доступа к безопасному и качественному образованию" - появляется "инвестиции в размере не менее 650 млн евро"

Создание надлежащих условий пребывания в учреждениях здравоохранения - превратилось в инвестиции в размере не менее 400 млн евро. При этом элетронные карточки пациентов, базы данных, справочные услуги в ИТ решениях исключаются.

Обеспечение развития грантовой программы бизнеса в том числе есть работа и доступные кредиты- превратились просто в инвестиции в размере не менее 450 млн евро

А там где должен был быть предусмотрен промежуточный отчет Минэкономики и Минфина о выделении средств на финансовую поддержку просто исключили эту строку.

Другие изменения в маяках реформ следующие:

Разграничение полномочий ОМС и ОГВ будет вступать в силу через год после войны, а не в 1 кв 26 года

Совершенствование разрешительных процедур при инвестициях в возобновляемую энергетику сокращено с 3 кв 26 г. до 4 кв 25 года.

Реформа рынка эл энергии сокращено с 4 кв 25 на 3 кв 25 года.

Отмена моратория на цены на тепло перенесено с 4 кв 25 года на 4 кв 26 года

Закон по централизованному теплоснабжению перенесено с 3 кв 25 г. на 4 кв 25 г.

Отсрочено внедрение законопроекта о либерализации в сфере железнодорожного транспорта. Вместо внедрения в 4 квартале 25 года уже переходных положений закона, теперь он должен быть применен в течение 3 лет.

Уменьшено выделение на разминирование с\г земель в 24-25 годах с 75 млн евро до 30 млн евро. А в 24-27 со 150 млн евро на 100 млн евро.

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