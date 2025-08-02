Уряд змінив терміни виконання деяких реформ, необхідних для отримання коштів у межах програми ЄС Ukraine Facility, - Железняк

Кабінет Міністрів вніс зміни у план реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами депутата, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, 1 серпня.

Зокрема, як розповів Железняк, серед змін:

Реформа процедури відбору на державну службу переноситься на 4 квартал 2025 року (було 3 квартал 2025 року);

Реформа цифровізації управління державною службою переноситься на 2 квартал 2026 року;

Відновлення роботи та модернізація Єдиного порталу вакансії державної служби закінчується, залишається лише модернізація в частині функціоналу вакансій на державну службу - переноситься на 2 квартал 2026 року (було 1 квартал 2026 року);

Міністерства приводяться у відповідність до нових назв;

Замість створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду - залишається лише набрання чинності закону про їх утворення (термін той самий 3 квартал 2025 року);

Їх функціонування заплановано на 4 квартал 2026 року;

Цифровізація всієї судової системи - змінилась на запровадження цієї системи у 15 пілотних судах на рівні судів першої та апеляційної інстанції (термін той самий 4 квартал 2027 року);

В реформі прокуратури. Система електронного документообігу в системі кримінальної юстиції, яка дозволяє обробляти кримінальні справи в електронному вигляді та поступово модернізує старий ЄРДР - стала системоутворюючим модулем, модулем електронного кримінального праводження та модулем аналітики, що б це не значило);

Створення та впровадження реєстру банківських рахунків фізичних осіб та сейфів. Випали субʼєкти - Держфінмон та НБУ. Залишаються відповідальними Мінфін та ДПС;

Набрання чинності законодавством з питань продажу банків змінюється термін з 1 кварталу 2026 на 3 квартал 2025. (Це єдина позитивна динаміка в часі);

Набрання чинності законодавства для покращення врегулювання проблемних кредитів з 1 кварталу 2026 на 2 квартал 2026;

Замість оновленого вторинного законодавства відбору членів наглядових рад - висування кандидатур здійснюватиметься на основі процедур чинних на момент призначення;

Відміняється ухвалення та введення в дію нового закону про субʼєктів консолідованого управління держкомпаніями до 3 кварталу 2026 року і взагалі. Як його і створення і впровадження;

Покращення системи контролю за державної допомогою змінюється. Терміни з 3 кварталу на 4 квартал. Дописують, що законодавство дозволятиме запровадження окремих схем допомоги для підтримку бізнесу! (Напевно під кешбек). А ще набирає чинності новий закон з повним відновленням контролю державної допомоги з боку Антимонопольного комітету. І ось тут вони дописують виняток (думаю під Сенс банк) - за винятком рекапіталізації державою системно важливих банків, що мають допуск до державної таємниці та фінансування оборонної промисловості. Цим самим знищуючи основну мету контролю за державною допомогою;

Термін набрання чинності закону про державну ветеранську політику та впровадження системи переходу до цивільного життя переносять з 4 кварталу 2025 до 3 кварталу 2026;

Замість формулювання "забезпечення доступу до безпечної та якісної освіти" - зʼявляється "інвестиції у розмірі щонайменше 650 млн євро";

Створення належних умов перебування в закладах охорони здоровʼя - перетворилось на інвестиції в розмірі щонайменше 400 млн євро. При цьому еклетроні картки пацієнтів, бази даних, довідкові послуги в ІТ рішеннях виключаються;

Забезпечення розвитку грантової програми бізнесу у томі числі є робота та доступні кредити- перетворились просто на інвестиції у розмірі щонайменше 450 млн євро;

А там де мав бути передбачений проміжний звіт Мінекономіки і Мінфіну про виділення коштів на фінансову підтримку просто виключили цей рядок.

Інші зміни в маяках реформ такі:

Розмежування повноважень ОМС і ОДВ буде набирати чинність через рік після війни, а не в 1 кв 26 року

Вдосконалення дозвільних процедур при інвестиціях у відновлювальну енергетику скорочено із 3 кв 26 р до 4 кв 25 року.

Реформа ринку електроенергії скорочено із 4 кв 25 на 3 кв 25 року.

Скасування мораторію на ціни на тепло перенесено із 4 кв 25 року на 4 кв 26 року

Закон по централізованому теплопостачанні перенесено із 3 кв 25 р на 4 кв 25 р.

Відтерміновано впровадження законопроекту про лібералізацію у сфері залізничного транспорту. Замість впровадження у 4 кварталі 25 року вже перехідних положень закону, тепер він має бути застосований протягом 3 років.

Зменшено виділення на розмінування сг земель у 24-25 роках із 75 млн євро до 30 млн євро. А у 24-27 із 150 млн євро на 100 млн євро.

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