Ожидаю от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от премьер-министра Юлии Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Важно, что в Харькове сегодня пообщались с нашими громадами, с представителями бизнеса, школ, вузов - я благодарен всем за работу в Харькове, ради Харькова и всей нашей Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет поддерживать наши города и громады восточной части Украины.

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"В частности, это касается специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях - чтобы сохранить рабочие места и сохранить наше украинское производство. Много нюансов. Мы обсудили уже с премьер-министром Юлией Свириденко, и ожидаю доклад о программе действий для приграничных территорий", - рассказал президент.