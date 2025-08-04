РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9416 посетителей онлайн
Новости Поддержка прифронтовых громад
557 13

Ожидаю от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий, - Зеленский

Зеленский ждет доклад Свириденко по приграничным территориям

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от премьер-министра Юлии Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Важно, что в Харькове сегодня пообщались с нашими громадами, с представителями бизнеса, школ, вузов - я благодарен всем за работу в Харькове, ради Харькова и всей нашей Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет поддерживать наши города и громады восточной части Украины.

Также читайте: Кабмин согласовал первые 2 млрд гривен прифронтовым громадам, - Зеленский

"В частности, это касается специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях - чтобы сохранить рабочие места и сохранить наше украинское производство. Много нюансов. Мы обсудили уже с премьер-министром Юлией Свириденко, и ожидаю доклад о программе действий для приграничных территорий", - рассказал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21434) Свириденко Юлия (193) Харьковская область (1390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
04.08.2025 19:30 Ответить
+3
Вивозьте Херсон!! В першу чергу Острів!!
Падли ІБД
показать весь комментарий
04.08.2025 19:34 Ответить
+3
Шановний пересидент, а де Програма діяльності Кабінету Міністрів України??? Бо якось усе, у Свириденко, всупереч Законодавства ліпиться!?!?!?
показать весь комментарий
04.08.2025 19:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.08.2025 19:30 Ответить
Вивозьте Херсон!! В першу чергу Острів!!
Падли ІБД
показать весь комментарий
04.08.2025 19:34 Ответить
Шановний пересидент, а де Програма діяльності Кабінету Міністрів України??? Бо якось усе, у Свириденко, всупереч Законодавства ліпиться!?!?!?
показать весь комментарий
04.08.2025 19:34 Ответить
В прифронтових містах і надалі патужно та нєзламно кластимуть асфальт та саджатимуть квіточки...
показать весь комментарий
04.08.2025 19:35 Ответить
Очікун Казковий.
показать весь комментарий
04.08.2025 19:45 Ответить
Геть ішака! Це обкурене чмо круглодобово під кайфом.
показать весь комментарий
04.08.2025 19:54 Ответить
Дуже, дуже цікаво, що там Юля нафантазує...
показать весь комментарий
04.08.2025 19:54 Ответить
Просто программу? Нужна же потужна программа;деградируем.
показать весь комментарий
04.08.2025 20:08 Ответить
Кабінет Міністрів України є підконтрольним та підзвітним Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією України. Це означає, що Уряд несе відповідальність перед парламентом за свою діяльність і може бути притягнутий до відповідальності за її результати.

Очікую від Свириденко доповідь

кончений зелений дегенерат мародер зе!гніда взагалі ********?
показать весь комментарий
04.08.2025 20:08 Ответить
Які гарантії що свіреденку не прикриє набу, як гейдая ?!
показать весь комментарий
04.08.2025 20:15 Ответить
З урахуванням того, що це той же дім розпусти, що був до "зміни уряду", то яку доповідь очікує найвеличнівшивий від цього ліжка?
показать весь комментарий
04.08.2025 20:19 Ответить
 
 