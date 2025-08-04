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Новини Підтримка прифронтових громад
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Очікую від Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій, - Зеленський

Зеленський чекає на доповідь Свириденко щодо прикордонних територій

Президент України Володимир Зеленський очікує від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Важливо, що в Харкові сьогодні поспілкувалися з нашими громадами, з представниками бізнесу, шкіл, вишів – я вдячний усім за роботу в Харкові, заради Харкова та всієї нашої України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що держава й надалі підтримуватиме наші міста й громади східної частини України.

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"Зокрема, це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових і прикордонних територіях – щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво. Багато нюансів. Ми обговорили вже з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, і очікую на доповідь про програму дій для прикордонних територій", - розповів президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24963) Свириденко Юлія (417) Харківська область (1404)


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Топ коментарі
+12
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04.08.2025 19:30 Відповісти
+5
Шановний пересидент, а де Програма діяльності Кабінету Міністрів України??? Бо якось усе, у Свириденко, всупереч Законодавства ліпиться!?!?!?
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04.08.2025 19:34 Відповісти
+4
Очікун Казковий.
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04.08.2025 19:45 Відповісти
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04.08.2025 19:30 Відповісти
Вивозьте Херсон!! В першу чергу Острів!!
Падли ІБД
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04.08.2025 19:34 Відповісти
Шановний пересидент, а де Програма діяльності Кабінету Міністрів України??? Бо якось усе, у Свириденко, всупереч Законодавства ліпиться!?!?!?
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04.08.2025 19:34 Відповісти
100 відсотків! Вже хотів в нього віртуально спитати, що він знає про парламентсько-президентську форму правління в Україні, та про те, що псевдобільшість в Раді вже давно не більшість.
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04.08.2025 20:47 Відповісти
В прифронтових містах і надалі патужно та нєзламно кластимуть асфальт та саджатимуть квіточки...
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04.08.2025 19:35 Відповісти
Очікун Казковий.
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04.08.2025 19:45 Відповісти
Геть ішака! Це обкурене чмо круглодобово під кайфом.
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04.08.2025 19:54 Відповісти
Дуже, дуже цікаво, що там Юля нафантазує...
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04.08.2025 19:54 Відповісти
Просто программу? Нужна же потужна программа;деградируем.
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04.08.2025 20:08 Відповісти
Кабінет Міністрів України є підконтрольним та підзвітним Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією України. Це означає, що Уряд несе відповідальність перед парламентом за свою діяльність і може бути притягнутий до відповідальності за її результати.

Очікую від Свириденко доповідь

кончений зелений дегенерат мародер зе!гніда взагалі ********?
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04.08.2025 20:08 Відповісти
Які гарантії що свіреденку не прикриє набу, як гейдая ?!
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04.08.2025 20:15 Відповісти
З урахуванням того, що це той же дім розпусти, що був до "зміни уряду", то яку доповідь очікує найвеличнівшивий від цього ліжка?
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04.08.2025 20:19 Відповісти
План один - мити бабло і потужно гундосити.
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04.08.2025 20:50 Відповісти
Мародер .
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04.08.2025 20:51 Відповісти
 
 