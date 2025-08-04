Очікую від Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Важливо, що в Харкові сьогодні поспілкувалися з нашими громадами, з представниками бізнесу, шкіл, вишів – я вдячний усім за роботу в Харкові, заради Харкова та всієї нашої України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що держава й надалі підтримуватиме наші міста й громади східної частини України.

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"Зокрема, це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових і прикордонних територіях – щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво. Багато нюансів. Ми обговорили вже з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, і очікую на доповідь про програму дій для прикордонних територій", - розповів президент.