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Новости Пищевые отравления
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Более 20 детей отравились в лагере на Львовщине. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция, - полиция

Отравление детей во Львовской области

На Львовщине полицейские устанавливают обстоятельства массового отравления детей. По состоянию на 8:40 госпитализированы 24 ребенка, которые находились на отдыхе в частном детском лагере в одном из сел Стрыйского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 4 августа около 22:20 в полицию поступило сообщение от родителей об отравлении детей в одном из лагерей отдыха. В медицинские учреждения доставлены 24 ребенка из разных областей Украины в возрасте от 7 до 17 лет.

Предварительный диагноз пациентов - острая кишечная инфекция.

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По факту следователи отделения полиции №3 Стрыйского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автор: 

дети (6659) отравление (1585) Львовская область (2979) Стрыйский район (26)


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Свинство в моді,просто руки мити це проблема
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05.08.2025 09:34 Ответить
 
 