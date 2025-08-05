Российские войска на Лиманском направлении пытаются прорваться через линию обороны под прикрытием растительности и непогоды, - 66 ОМБр

Враг продолжает применять на Лиманском направлении тактику малых пехотных групп. Украинские защитники отражают атаки, уничтожая как живую силу, так и технику и дроны противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" военнослужащий 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго рассказал Василий Денисюк.

"Противник после существенных потерь вынужден усиливать направление резервами, преимущественно применяется тактика малых пехотных групп. Россияне ведут регулярные штурмы по 2-5 человек - пытаются незаметно приблизиться к нашим позициям под прикрытием растительности и атаковать с разных сторон одновременно", - сказал он.

В то же время украинские подразделения активно проводят поисково-рейдовые операции: "Нам удалось ликвидировать в целом 764 российских оккупантов - около 25-30 ежедневно, из них 444 - безвозвратные потери. Также мы уничтожили 9 вражеских мотоциклов и сбили 399 БПЛА благодаря работе подразделений РЭБ".

"Следующая тактическая новинка? Ничего нового. Они просто истощают нашу оборону постоянными штурмами, даже пополняют потери и перебрасывают дополнительные силы. Основной акцент делают на тех, кого им не жалко - на бывших заключенных или на солдатах, вынужденных подписать контракт обманным путем. Эти люди быстро теряют мотивацию, когда видят ужасы войны и поля смерти на оккупированной территории", - добавил военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Лиманское. За сутки там - 73 боестолкновения, - Генштаб. КАРТЫ