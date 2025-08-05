Російські війська на Лиманському напрямку намагаються прорватися крізь лінію оборони під прикриттям рослинності та негоди, - 66 ОМБр

Ворог продовжує застосовувати на Лиманському напрямку тактику малих піхотних груп. Українські захисники відбивають атаки, знищуючи як живу силу, так і техніку та дрони противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" військовослужбовець 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго розповів Василь Денисюк.

"Противник після суттєвих втрат змушений підсилювати напрямок резервами, переважно застосовується тактика малих піхотних груп. Росіяни ведуть регулярні штурми по 2–5 людей - намагаються непомітно наблизитися до наших позицій під прикриттям рослинності й атакувати з різних боків одночасно", - сказав він.

Водночас українські підрозділи активно проводять пошуково-рейдові операції: "Нам вдалося ліквідувати загалом 764 російських окупантів - близько 25–30 щодня, з них 444 - безповоротні втрати. Також ми знищили 9 ворожих мотоциклів та збили 399 БПЛА завдяки роботі підрозділів РЕБ".

"Наступна тактична новинка? Нічого нового. Вони просто виснажують нашу оборону постійними штурмами, навіть поповнюють втрати і перекидають додаткові сили. Основний акцент роблять на тих, кого їм не шкода - на колишніх ув’язнених або на солдатах, змушених підписати контракт обманним шляхом. Ці люди швидко втрачають мотивацію, коли бачать жахи війни і поля смерті на окупованій території", - додав військовий.

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