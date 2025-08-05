Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать комиссия, сокращается почти 200 тыловых должностей, - Клименко после доклада Пивненко

Логистика должна работать как механизм поддержки каждого бойца на передовой. Система, которая не выдерживает вызовов войны, должна быть изменена.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он сегодня провел совещание с командованием Национальной гвардии. В фокусе внимания - системы закупок, логистики и материально-технического обеспечения.

"Заслушал доклад командующего, бригадного генерала Александра Пивненко, относительно перспективной модели оборонных закупок. Есть конкретный план со сроками, ответственными лицами и четким контролем", - информирует он.

Далее Клименко подробно рассказал о деталях плана:

Создается единая комиссия на уровне Главного управления НГУ, которая будет принимать решение о закупках.

Работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью - оно будет проверять каждый документ, поставщика, подрядчика и, главное, - каждое должностное лицо.

Сокращается почти 200 тыловых должностей - ресурсы должны работать на передовую, а не на лишнюю бюрократию.

Назначение только при наличии боевого опыта. Только после проверок. В том числе - полиграфа. Без этого - никакой подписи.

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"Эффективная и прозрачная система обеспечения боевых подразделений - это четкое поручение Президента. И это - вопрос доверия ко всей системе. В то же время проверяем все ранее заключенные контракты. Работает аудит и внутренняя безопасность. Наша цель - прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой чувствуют наши боевые подразделения на передовой", - резюмирует министр.