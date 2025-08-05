Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія, скорочується майже 200 тилових посад, - Клименко після доповіді Півненка

Логістика має працювати як механізм підтримки кожного бійця на передовій. Система, яка не витримує викликів війни, має бути змінена.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він сьогодні провів нараду з командуванням Національної гвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.

"Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель. Маємо конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем", - інформує він.

Далі Клименко детально розповів про деталі плану:

Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.

Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, – кожну посадову особу.

Скорочується майже 200 тилових посад - ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.

Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі – поліграфа. Без цього - жодного підпису.

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"Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення Президента. І це - питання довіри до всієї системи. Водночас перевіряємо всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека. Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій", - резюмує міністр.