Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія, скорочується майже 200 тилових посад, - Клименко після доповіді Півненка
Логістика має працювати як механізм підтримки кожного бійця на передовій. Система, яка не витримує викликів війни, має бути змінена.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він сьогодні провів нараду з командуванням Національної гвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.
"Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель. Маємо конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем", - інформує він.
Далі Клименко детально розповів про деталі плану:
- Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.
- Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, – кожну посадову особу.
- Скорочується майже 200 тилових посад - ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.
- Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі – поліграфа. Без цього - жодного підпису.
"Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення Президента. І це - питання довіри до всієї системи. Водночас перевіряємо всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека. Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій", - резюмує міністр.
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