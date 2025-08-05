УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10357 відвідувачів онлайн
Новини
836 4

Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія, скорочується майже 200 тилових посад, - Клименко після доповіді Півненка

Клименко та Півненко

Логістика має працювати як механізм підтримки кожного бійця на передовій. Система, яка не витримує викликів війни, має бути змінена.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він сьогодні провів нараду з командуванням Національної гвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення.

"Заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель. Маємо конкретний план з термінами, відповідальними особами й чітким контролем", - інформує він.

Далі Клименко детально розповів про деталі плану:

  • Створюється єдина комісія на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.
  • Працює нове управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, – кожну посадову особу.
  • Скорочується майже 200 тилових посад - ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію.
  • Призначення лише за наявності бойового досвіду. Лише після перевірок. У тому числі – поліграфа. Без цього - жодного підпису.

Також читайте: Дві бригади Нацгвардії отримали від громади Києва 2300 БпЛА, - Кличко

"Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення Президента. І це - питання довіри до всієї системи. Водночас перевіряємо всі раніше укладені контракти. Працює аудит та внутрішня безпека. Наша мета - прозора, ефективна, підконтрольна система постачання, ефективний результат якої відчувають наші бойові підрозділи на передовій", - резюмує міністр. 

Автор: 

Національна гвардія (1611) Клименко Ігор (517) Півненко Олександр (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Афера с ценой дронов не могла пройти без прикрытия на самом верху. Тем более что "продавцы" известные, уже светились на деле "Охмадита". Т.е. нормального расследования не будет и все свернут на "ошибки на местах"?
показати весь коментар
05.08.2025 14:51 Відповісти
А навіщо на посаду в сфері логістики бойовий досвід? Як він допоможе? У цивільних компаніях купа толкових логістів, краще мабуть їх залучати...
показати весь коментар
05.08.2025 14:56 Відповісти
Що тут вигадувати-схема авакова найкраща,- і син на волі і рюкзаки купились
показати весь коментар
05.08.2025 14:57 Відповісти
Яка ж гарна відмазка "комісія". Колегіальний орган в якому немає крайнього і дуже зручно мародерити!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нова фішка!!!
показати весь коментар
05.08.2025 15:02 Відповісти
 
 