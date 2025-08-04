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Новини Дрони для Сил оборони від громади Києва
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Дві бригади Нацгвардії отримали від громади Києва 2300 БпЛА, - Кличко

дрони від Києва

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади велику партію дронів двом бригадам Національної гвардії України.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Передав від громади Києва на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 2300 БпЛА різних типів отримали бійці Нацгвардії України. Зокрема, військовим 25-ї Київської бригади ім. князя Аскольда НГУ вирушили ще 1100 FPV-дронів (нічні, денні та цифрові). До бійців 27-ї Печерської бригади НГУ поїхали 1200 БпЛА", - повідомив Кличко.

Мер столиці зазначив, що з початку року київська громада вже не вперше надсилає допомогу цим бригадам.

"У червні бійці 25-ї отримали від столиці 700 таких безпілотників (разом із сьогоднішніми це 1800). Від початку року з міського бюджету 25-й бригаді на оснащення Київ виділив 90 млн грн. Також у червні ми відправляли 27-й бригаді 1000 FPV-дронів (разом із сьогоднішніми - 2200). На запит 27-ї цього року столиця спрямувала на її оснащення 105 млн грн", - зазначив Кличко.

дрони від Києва

Читайте: Два підрозділи отримали чергову партію допомоги від Києва – понад тисячу БпЛА, - Кличко. ФОТОрепортаж

Він також нагадав, що цього року на підтримку захисників Київ спрямував уже 6 млрд грн. І наголосив, що столиця продовжить допомагати військовим і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги.

"Загалом за перших півроку від громади бійцям різних бригад Київ відправив уже понад 33 000 БпЛА різних типів. Передавали й автомобілі, зокрема броньовані та всюдиходи, вкрай необхідні системи РЕБ (понад 200), системи зв’язку", - перелічив Кличко.

Автор: 

Київ (19989) Кличко Віталій (3549) Національна гвардія (1610) дрони (5217)


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Дяка Кличку.

Бережись, ща зелені почнуть штурмувати..
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04.08.2025 16:31 Відповісти
Гриня, корефан троещенский, твой выход!
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04.08.2025 16:32 Відповісти
Віталію Кличку величезна подяка від Українців
і респект за безцінну допомогу нашим Воінам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.08.2025 16:37 Відповісти
 
 