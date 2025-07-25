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Новини Фото Дрони для Сил оборони від громади Києва
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Два підрозділи отримали чергову партію допомоги від Києва – понад тисячу БпЛА, - Кличко. ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко передав двом військовим підрозділам понад 1000 дронів різних типів від столичної громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Нова партія допомоги від громади столиці вирушила на найгарячіші напрямки фронту — ще понад 1000 дронів бійцям ЗСУ. Військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців отримали ще 900 FPV-дронів різних типів. 110 дронів на оптоволокні поїхали на передову до бійців 3-го окремого Полку ССО імені князя Святослава Хороброго", - повідомив Віталій Кличко.

Також дивіться: 12-й армійський корпус ЗСУ отримав від громади Києва 3 тис. дронів, - Кличко. ФОТО

Кличко передав двом підрозділам
Кличко передав двом підрозділам

Мер зазначив, що бійці 72 ОМБр від початку року отримали від столиці вже 3100 БпЛА. На оснащення і нагальні потреби бригади з міського бюджету загалом виділено 95 млн грн. На оснащення 3 полку ССО столиця спрямувала майже 5,5 млн грн.

"Нагадаю, загалом за перших пів року від громади бійцям різних бригад місто відправило на передову, зокрема, понад 30 000 БпЛА різних типів. На підтримку захисників цього року Київрада спрямувала вже 6 млрд грн. Київ і надалі продовжить допомагати всім нашим військовим!" - наголосив Віталій Кличко.

Також дивіться: Громада Києва передала захисникам ще 800 FPV-дронів, – Кличко. ФОТО

Кличко передав двом підрозділам дрони від громади Києва

Автор: 

Кличко Віталій (3547) допомога (8612) дрони (5165)


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Виталька! Наш человек!
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25.07.2025 15:44 Відповісти
А де ж міноборони? портфелі ділить?
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25.07.2025 15:53 Відповісти
Віталя продовжує кацапам харі чистити але тепер вже в промислових масштабах - дронами, тисячями.
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25.07.2025 16:45 Відповісти
Щира подяка Віталію Кличку за постійну допомогу нашим
Воїнам👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.07.2025 16:51 Відповісти
 
 