Два подразделения получили очередную партию помощи из Киева – более тысячи БПЛА, – Кличко. ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко передал двум военным подразделениям более 1000 дронов различных типов от столичной громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Новая партия помощи от громады столицы отправилась на самые горячие направления фронта - еще более 1000 дронов бойцам ВСУ. Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получили еще 900 FPV-дронов различных типов. 110 дронов на оптоволокне поехали на передовую к бойцам 3-го отдельного Полка ССО имени князя Святослава Храброго", - сообщил Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что бойцы 72 ОМБр с начала года получили от столицы уже 3100 БпЛА. На оснащение и насущные потребности бригады из городского бюджета в целом выделено 95 млн грн. На оснащение 3 полка ССО столица направила почти 5,5 млн грн.

"Напомню, всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад город отправил на передовую, в частности, более 30 000 БпЛА различных типов. В поддержку защитников в этом году Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Киев и в дальнейшем продолжит помогать всем нашим военным!" - подчеркнул Виталий Кличко.

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