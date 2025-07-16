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Новости Фото Дроны для Сил обороны от громады Киева
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12-й армейский корпус ВСУ получил от громады Киева 3 тыс. дронов, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал 3000 дронов от столичной гро мадыбойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Кличко передал дроны от Киева

"Громада столицы продолжает помогать военным. И сегодня бойцам 12 армейского корпуса ВСУ передал на самые горячие направления фронта 3000 БпЛА различных типов. В частности, FPV-дроны дневные, ночные, цифровые зенитные", - отметил Кличко.

дроны для 12 АК


дроны для 12 АК

По словам мэра, с начала 2025 года Киев уже выделил 100 млн грн из городского бюджета на оснащение и насущные потребности именно 12 корпуса.

"Всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад отправили на передовую более 30 000 БпЛА различных типов. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства военные покупают крайне необходимое оснащение. Мы и в дальнейшем продолжим помогать всем нашим защитникам", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громада Киева передала на передовую еще 2350 БпЛА, - Кличко

Автор: 

Киев (25874) Кличко Виталий (4665) дроны (4300)


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Як в Ізраїлі..4 рік на донатах🤣🤣
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16.07.2025 16:26 Ответить
А зеленим це не подобається...
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16.07.2025 16:28 Ответить
"Слуги" намагаються протягнути в Раді законопроєкт, який позбавить бюджет Києва 8 млрд грн, - Кличко
Джерело: https://censor.net/ua/n3563438
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16.07.2025 16:47 Ответить
Шобло "уродливих слуг" хочуть забрати з бюджету Києва 8 млрд.грн в Резервний фонд.Федоров з ЗЕленським поперед один одного анонсували вже з десяток разів всяких виробів тільки на фоні того що кожну ніч творить раша бомбардуючи Україну, їх майже не видно Чи не брешуть нам найвищий посадовці країни?
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16.07.2025 16:32 Ответить
Тому Єрмак і відбирає з бюджету Києва 8 млрд.
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16.07.2025 18:03 Ответить
 
 