12-й армейский корпус ВСУ получил от громады Киева 3 тыс. дронов, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал 3000 дронов от столичной гро мадыбойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Громада столицы продолжает помогать военным. И сегодня бойцам 12 армейского корпуса ВСУ передал на самые горячие направления фронта 3000 БпЛА различных типов. В частности, FPV-дроны дневные, ночные, цифровые зенитные", - отметил Кличко.









По словам мэра, с начала 2025 года Киев уже выделил 100 млн грн из городского бюджета на оснащение и насущные потребности именно 12 корпуса.

"Всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад отправили на передовую более 30 000 БпЛА различных типов. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства военные покупают крайне необходимое оснащение. Мы и в дальнейшем продолжим помогать всем нашим защитникам", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громада Киева передала на передовую еще 2350 БпЛА, - Кличко