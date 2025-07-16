12-й армейский корпус ВСУ получил от громады Киева 3 тыс. дронов, - Кличко. ФОТО
Мэр Киева Виталий Кличко передал 3000 дронов от столичной гро мадыбойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Громада столицы продолжает помогать военным. И сегодня бойцам 12 армейского корпуса ВСУ передал на самые горячие направления фронта 3000 БпЛА различных типов. В частности, FPV-дроны дневные, ночные, цифровые зенитные", - отметил Кличко.
По словам мэра, с начала 2025 года Киев уже выделил 100 млн грн из городского бюджета на оснащение и насущные потребности именно 12 корпуса.
"Всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад отправили на передовую более 30 000 БпЛА различных типов. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства военные покупают крайне необходимое оснащение. Мы и в дальнейшем продолжим помогать всем нашим защитникам", - подчеркнул Кличко.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3563438