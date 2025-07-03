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Новости Дроны для Сил обороны от громады Киева
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Громада Киева передала на передовую еще 2350 БПЛА, - Кличко

дроны от общины Киева

Мэр Киева Виталий Кличко передал еще 2350 дронов от столичной громады на самые тяжелые участки фронта. Беспилотники от киевлян получили 225 отдельный штурмовой полк, а также 63 и 100 отдельные механизированные бригады.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Передал от громады столицы бойцам на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи - еще 2350 БпЛА различного типа. В частности, военным 225-го отдельного штурмового полка, подчиненного Главнокомандующему ВСУ, отправили 2000 FPV-дронов различных типов, 200 БпЛА Mavic (ночных и дневных). И оборудование для радиоэлектронной борьбы. За первые полгода 2025-го из городского бюджета на нужды полка выделили уже 200 млн грн", - сообщил Кличко.

дроны от общины Киева

Еще 100 БпЛА Mavic, по словам мэра, поехали к бойцам 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. А 50 дронов Mavic столица передала защитникам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

дроны от общины Киева

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"Всего с начала года от громады отправили на передовую более 25 000 БпЛА различных типов. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства бойцы покупают крайне необходимое оснащение. Мы и в дальнейшем продолжим помогать всем нашим военным, которые защищают государство", - подчеркнул Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что инициировал увеличение расходов городского бюджета на нужды сил обороны еще на 2 млрд грн. В ближайшее время соответствующий проект решения должен быть проголосован на сессии Киевсовета.

Автор: 

Киев (25802) Кличко Виталий (4661) дроны (4235) 63 ОМБр (108) 225-й ОШП (2)


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на фото різні бійці,з пузом,мордатенькі. але наші ухилянти бачать тільки тцкашників. ДЯКУЮ ПАНЕ КЛИЧКО!. Лупони ще зєлю в нокаут!
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03.07.2025 18:04 Ответить
 
 