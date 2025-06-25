Две бригады Нацгвардии получили от столичной громады 1700 дронов, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам очередную партию помощи от общины столицы. Две бригады НГУ получили 1700 БПЛА от киевлян.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"От громады столицы передал бойцам Нацгвардии Украины на самые горячие направления фронта очередную партию помощи. 25-я Киевская бригада им. князя Аскольда НГУ получила 700 FPV-дронов различных типов (в частности, ночные и дневные). Также сегодня еще 1000 FPV-дронов различных типов поехали на фронт к бойцам 27-й Печерской бригады НГУ", - сообщил Кличко.
Мэр отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета 25-й бригаде НГУ выделено на оснащение и насущные потребности 70 млн грн, а 27-й бригаде - 95 млн грн.
"Напомню, всего с начала года от громады отправили на передовую более 20 000 БПЛА различных типов. Громада Киева помогала и продолжает помогать нашим защитникам!" - подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года столица направила на поддержку сил безопасности и обороны уже 6 млрд грн.
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Впізнаєте техніку на відео за ссиллю? Це ж броньований Land Rover Snatch. Саме його ми кілька місяців тому передали підрозділу Андрія Підлісного.
Сьогодні зранку він присилає це відео з передка.
На позиції під час бою поранило декількох хлопців, один потребував негайної евакуації. Тому, незважаючи на ризик, побратими виїхали за ними на броньовику.
На зворотному шляху Land Rover наїхав на міну, дистанційно встановлену ворогом. Колеса - вщент. Але автомобіль виїхав і вивіз поранених.
Хлопці живі.
А я щасливий. Заради таких моментів справді варто жити, працювати і не опускати руки.
Навіть 5 гривень донатів на ГО "Справа Громад" допоможуть!
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від українців і наших Воїнів 👍🏼👍🏼👍🏼❤️