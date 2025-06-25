Две бригады Нацгвардии получили от столичной громады 1700 дронов, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам очередную партию помощи от общины столицы. Две бригады НГУ получили 1700 БПЛА от киевлян.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"От громады столицы передал бойцам Нацгвардии Украины на самые горячие направления фронта очередную партию помощи. 25-я Киевская бригада им. князя Аскольда НГУ получила 700 FPV-дронов различных типов (в частности, ночные и дневные). Также сегодня еще 1000 FPV-дронов различных типов поехали на фронт к бойцам 27-й Печерской бригады НГУ", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета 25-й бригаде НГУ выделено на оснащение и насущные потребности 70 млн грн, а 27-й бригаде - 95 млн грн.

"Напомню, всего с начала года от громады отправили на передовую более 20 000 БПЛА различных типов. Громада Киева помогала и продолжает помогать нашим защитникам!" - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что с начала текущего года столица направила на поддержку сил безопасности и обороны уже 6 млрд грн.