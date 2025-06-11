Батальон "Свобода" получил 2500 дронов, РЭБы и вездеходы от громады Киева, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал большую партию помощи от громады Киева бойцам батальона "Свобода" НГУ.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Посетил бойцов батальона"Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубіж" Нацгвардии Украины, находящихся на ротации. Некоторые из них восстанавливаются после ранений. От громады Киева передал на фронт бойцам этого батальона еще почти 2500 БПЛА разных типов. Отправили на передовую и несколько десятков систем РЭБ, в частности - автомобильных и окопных. 2 транспортных вездехода и другое крайне необходимое оснащение", - сообщил Кличко.

В частности, мэр передал бойцам "Свободы" от киевлян 2225 fpv-дронов, почти 60 дневных разведывательных БПЛА Mavic и почти 140 ночных Mavic, а также 3 бомбера.

По словам Кличко, с начала текущего года Киев выделил на оснащение и насущные потребности 4 бригады НГУ почти 230 млн грн.

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Также мэр напомнил, что Киевсовет постоянно увеличивает поддержку военных.

"В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил безопасности и обороны. Также дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Захисник Києва" и предусмотреть еще 2 млрд на помощь нашим защитникам. Документ - на финальной стадии наработки, и в ближайшее время вынесем его в зал для принятия. Мы продолжим помогать нашим военным - и за средства громады, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.